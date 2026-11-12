Wie die Stimmung in manchen Gemeinden ist, schilderte Berger mit einem Satz, den ein Bürgermeister kürzlich bei einer HGV-Ortsversammlung gesagt habe: „Bei enk konni offen reden und sogn, dass inser Dorf ohne Tourismus zompocken kannt. Im Dorf geat sel net, weil die Leit wellns net hern.“ Diese Aussage solle zu denken geben, sagte Berger. „Seit wann müssen sich Familien dafür rechtfertigen, dass sie erfolgreich wirtschaften, Arbeitsplätze schaffen und in ihrer Heimat investieren?“<BR \/><BR \/>Die Belastungen durch den Tourismus stritt Berger nicht ab. „Ja, diese Herausforderungen gibt es. Und wir müssen sie ernst nehmen.“ Aber: „Wer über Belastungen spricht, muss auch über Leistungen sprechen!“<BR \/><BR \/>Diese Leistungen untermauerte er mit Zahlen aus einer aktuellen Studie des Wifo. Rund 3,5 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung erwirtschafte das Hotel- und Gastgewerbe jährlich und zähle damit zu den drei bedeutendsten Wirtschaftsbereichen des Landes. Allein beim verarbeitenden Gewerbe kaufe die Branche jährlich Vorleistungen um über 530 Millionen Euro ein, bei der Landwirtschaft um weitere 175 Millionen Euro. Dazu kämen Aufträge für Handwerk, Bau und Handel. Über den Südtirol Guest Pass würden jährlich mehr als 20 Millionen Euro in den öffentlichen Nahverkehr fließen, die Ortstaxe finanziere vielerorts Wanderwege und Freizeiteinrichtungen mit. „Wenn es dem Hotel- und Gastgewerbe gut geht, profitiert ganz Südtirol.“<h3>Die Wohnraum-Frage<\/h3>Deutliche Worte fand Berger zur Wohnungsnot. Laut einer Studie des Dachverbandes Federalberghi wurden im August in Südtirol rund 9.300 Airbnb-Inserate gezählt, fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein 74 Anbieterprofile kontrollierten über 4.000 Angebote. Mit der ursprünglichen Idee, gelegentlich ein Zimmer zu vermieten, habe das nichts mehr zu tun. Es sei ein professioneller Markt entstanden, der Wohnraum beanspruche und den gewerblichen Betrieben Konkurrenz mache. „Es kann nicht sein, dass wir über fehlenden Wohnraum klagen und gleichzeitig Wohnungen dauerhaft der touristischen Kurzzeitvermietung zuführen.“<BR \/><BR \/>Berger forderte klare Regeln, wirksame Kontrollen und faire Wettbewerbsbedingungen. Tourismuslandesrat Luis Walcher ermutigte er, seinen ursprünglichen Ansatz wieder aufzugreifen: Touristisch vermieten soll nur, wer im selben Gebäude seinen Wohnsitz oder seinen Firmensitz hat.<BR \/><BR \/>Auch den Zweitwohnungsmarkt nahm er ins Visier. Wenn konventionierte Wohnungen aus ihrer Bindung fielen und gewinnbringend an auswärtige Käufer gingen, müsse sich die Gesellschaft fragen, welche Verantwortung sie selbst trage. Schließlich seien diese Wohnungen ursprünglich mit öffentlichen Mitteln gefördert worden. „Die Wohnraum-Frage lösen wir nicht, indem wir ständig neue Schuldige suchen.“ Als positives Beispiel nannte er die neue Möglichkeit, Mitarbeiter in Gastbetrieben unterzubringen, die nicht mehr touristisch genutzt werden.<h3>„Keine Zukunft verbauen“<\/h3>Unter Druck sieht der HGV-Chef vor allem die kleinen Familienbetriebe: Die Baukosten steigen, die Banken verlangen mehr, und die nötigen Investitionen machen vielen das Leben schwer. Hinzu komme die Bettenobergrenze. „Wir wollen kein unkontrolliertes Wachstum“, betonte Berger. „Aber Nachhaltigkeit darf nicht bedeuten, dass wir unseren bestehenden Familienbetrieben die Zukunft verbauen!“<BR \/><BR \/>Er appellierte an die Landespolitik, innerhalb der bestehenden Regeln mehr Spielraum für kleine Betriebe zu schaffen. „Es geht nicht darum, möglichst viele neue Betten zu errichten. Es geht darum, bestehende Betriebe zu erhalten.“ Könnten junge Menschen den elterlichen Betrieb nicht mehr wirtschaftlich weiterführen, verliere Südtirol nicht nur Arbeitsplätze, sondern „ein Stück jener Gastlichkeit, die Südtirol einzigartig macht“.<BR \/><BR \/>Mit der Initiative „Heimvorteil – Gastfreundschaft neu gedacht“ will der HGV Betriebe und Bevölkerung wieder näher zusammenbringen. Ein Gasthaus sei oft viel mehr als ein Betrieb, sagte Berger, „ein Stück Dorfleben und manchmal auch ein Stück Heimat“. Verschwinde es, gingen Orte der Begegnung verloren.<BR \/><BR \/>Berger führt den Verband mit seinen rund 4.500 Mitgliedsbetrieben seit einem Jahr. Seine Rede schloss er mit einem Appell: „Südtirol braucht eine starke Gastlichkeit. Und eine starke Gastlichkeit braucht Rückhalt.“