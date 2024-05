Sektion Transport im UVS: Roger Hopfinger neuer Präsident

Im Bild von links der neue Direktivrat der Sektion Transport. Oben: Hopfinger und Kofler, unten Passero und Silbernagl

Er wurde bei der Vollversammlung, die kürzlich am Verbandssitz in Bozen stattfand, zum Nachfolger von Thomas Baumgartner (Fercam AG) gewählt. Neue Vizepräsidentin ist Astrid Kofler (Rail Traction Company AG).In seinem Bericht ging Thomas Baumgartner auf die Themen ein, die für den Warentransport besonders belastend sind. „Die Arbeiten zur Erneuerung der Luegbrücke sorgen für große Besorgnis, dazu kommen noch die LKW-Fahrverbote auf Tiroler Seite entlang der Brennerachse. Der Export sorgt für Wachstum und Arbeitsplätze. Die Kosten und Verspätungen beim Warentransport sind eine Wachstumsbremse. Es braucht Lösungen, nicht Verbote: wir zählen darauf, dass auf europäischer Ebene eine Lösung gefunden werden kann“, so Baumgartner laut Zuschrift. Roger Hopfinger erläuterte anschließend die Prioritäten der Unternehmen. „Damit unsere Mitgliedsunternehmen erfolgreich arbeiten und einen hochwertigen Dienst anbieten können, muss die interne und externe Mobilität von Personen und Waren garantiert werden. Deshalb muss auf europäische Zugverbindungen, wie den BBT, gesetzt werden. Zugleich braucht es aber auch Infrastrukturprojekte, die Südtirol modern und wettbewerbsfähig machen. Die Unternehmen müssen bei der Überbrückung des Arbeitskräftemangels unterstützt werden. Ich werde mich hierfür in Vertretung aller Mitgliedsunternehmen der Sektion einsetzen“, unterstrich Hopfinger.Verbandsdirektor Josef Negri dankte dem scheidenden Präsident Baumgartner und der gesamten Sektion Transport für die Sensibilisierung zu strategischen Themen für die gesamte Südtiroler Wirtschaft. „Waren- und Personentransport sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und unserer Unternehmen“, so Negri. Gastreferent Stefano Di Persio (HPA GmbH) zeigte abschließend die Rolle der künstlichen Intelligenz auf, um die Führung der Transportunternehmen noch effizienter zu gestalten.Dem Direktivrat der Sektion, die 14 Unternehmen mit 2589 Mitarbeitern umfasst, gehören neben Hopfinger und Kofler zudem Luca Passero (Poste Italiane AG) und Markus Silbernagl (Simobil GmbH) an.Bis zur Vollversammlung des Unternehmerverbandes Ende Mai bleibt der bisherige Direktivrat im Amt.