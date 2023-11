Sextner Käser scheffeln Gold

Die Käsiade als internationaler Gradmesser

Käserei Sexten holt vier Mal Edelmetall

Gold und Silber für Unteroltlhof

Sie gilt als internationaler Gradmesser für Qualität und Geschmack und ist richtungsweisend in der naturnahen Lebensmittelproduktion, die Käsiade – seit Jahren in Fachkreisen auch als Käseolympiade bekannt und bei den Produzenten wegen ihrer Auszeichnungen heißbegehrt. Wer hier punktet, gehört zu den Besten seiner Sparte auf dem Käsemarkt.Bei der diesjährigen Ausgabe, die alle zwei Jahre vom Fachverband der Käserei- und Molkereifachleute, einer Vereinigung österreichischer und europäischer Käsespezialisten ausgerichtet wird, wetteiferten nicht weniger als 452 der besten Hersteller aus Nah und Fern um Gold, Silber und Bronze. 39 Juroren hatten die Qual der Wahl und die schwierige Aufgabe, die zum Wettbewerb zugelassenen Milchproduktveredelungen mit Argusaugen unter die Lupe zu nehmen.Nach den Kriterien Äußeres, Inneres, Konsistenz und Geschmack vergaben die Käsegourmets Punkte in verschiedenen Bewertungsgruppen – wer 19 Punkte vereinen konnte, wurde für seine monatelange Arbeit samt kontrolliertem Reifeprozess mit der Goldmedaille belohnt.Dabei spielen Wissen und Fachkompetenz in der Herstellung hochwertiger Molkereispezialitäten wohl eine entscheidende Rolle. Aus diesem Erfahrungsschatz können sowohl die Käsereigenossenschaft Sexten, der über 40 Mitgliedsbauern angehören, als auch die Hofkäserei Unteroltl von Andreas und Sonja Villgrater schöpfen. Beide Produktionsbetriebe aus dem Tal nehmen seit mehr als 20 Jahren an der Käseolympiade teil und konnten immer wieder beachtliche Erfolge erzielen. Bei der diesjährigen 16. Käsiade wurden die Sextner mit einem wahren Medaillenregen bedacht. Die Käser brachten vier Mal Gold, einnmal Silber und einmal Bronze mit nach Hause.Im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sind der Sextner Hüttenkäse, der Sextner Alpino und die Sextner Qualitätsbutter. Sie stammen aus dem Produktionsbetrieb der Käserei Sexten, die zu den kleinsten Molkereigenossenschaften des Landes zählt. Mit dem Sextner Almkäse holte die Käserei auch noch eine weitere Bronzemedaille.In der Bewertungsgruppe „Ziegenkäse aus bäuerlicher Produktion“ erreichte die Hofkäserei Unteroltl mit ihrer Ziegenrolle erneut eine Goldmedaille. Ihr Ziegenfrischkäse in Olivenöl wurde in der Wertungsklasse „Frischkäse und Zubereitungen aus bäuerlicher Produktion“ mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Sowohl Sonja und Andreas Villgrater vom Unteroltlhof als auch Käsereiobmann Paul Fuchs zeigten sich nach der Prämierung sehr erfreut. Noch nie habe es so viel Edelmetall bei einer Käsiade für eine so kleine Berggemeinde gegeben. Die Auszeichnungen seien der Lohn für jahrelange Bemühungen um das Streben nach höchster Qualität zur Veredelung herausragender Milchprodukte. Sie sind auch der Beweis, dass sich artgerechte Tierhaltung in alpiner Natur zur Entwicklung gesunder Spitzenprodukte aus kleinsten regionalen Kreisläufen auszahlt.