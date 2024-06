Sicherheit am Arbeitsplatz: Passen wir aufeinander auf

„ Selbst ein Heer an Kontrolleuren kann nicht überall sein. Achtsamkeit und Wachsamkeit jedes Einzelnen sind gefragt. ” — Katrin Niedermair

“ – das verbinden wir mit Bürokratie, stundenlangen Kursen, Pflicht und Langeweile. Ein Zettel hier, eine Vorschrift dort, nichts, was wir nicht wüssten, sagen wir uns gern. Eine lästige Bürde viel eher als sinnvolle Vorbeugung. Dabei fällt gerade Südtirol in Unfallstatistiken negativ auf. Ein möglicher Grund dafür laut Experten: die niedrigere Bereitschaft, Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Am Bau und in der Landwirtschaft passiert es besonders oft.Positiv immerhin: Die Zahl der Arbeitsunfälle geht insgesamt zurück. Strengere Vorschriften, sicherere Arbeitsplätze, bessere Ausbildung, mehr Automatisierung. Vor 30 Jahren verzeichnete Südtirol noch 30 tödliche Unfälle pro Jahr, inzwischen sind es etwa 10. Natürlich ist jeder Tote einer zu viel. Und es vergeht in Italien kein Tag ohne ein solches Unglück – wenn auch nicht immer mit Todesfolge.Die beste Vorschrift nutzt nichts, wenn keiner da ist, der kontrolliert, ob sie eingehalten wird: Der Arbeiter ganz unten in der Hierarchie weiß es nicht besser, den Auftraggeber ganz oben kümmert das nicht und dazwischen gibt es ein großes Vakuum. Eine falsch positionierte Leiter, eine nicht gewartete Maschine, eine Unachtsamkeit genügen. Erst in der gerichtlichen Aufarbeitung von Unglücken zeigt sich – oft Jahre später – wer welche Rolle zu spielen gehabt hätte. Doch wie kann das Geflecht aus Verantwortung und Verantwortungslosigkeit entwirrt werden, bevor es zum Unfall kommt?In Rom reagiert man mit immer mehr und immer neuen Auflagen: Ein Punkteführerschein soll ab Herbst Sanktionen für schwarze Schafe unter den Betrieben bringen. In Südtirol hat sich dagegen Widerstand formiert. Man könne Gefahren am Arbeitsplatz nicht mit mehr Bürokratie eindämmen, sagt etwa der lvh Die zuständige Landesrätin hat versprochen, mehr Mitarbeiter für das Arbeitsinspektorat verpflichten zu wollen. Das Berufsbild soll aufgewertet, das Grundrecht auf Sicherheit am Arbeitsplatz garantiert werden. Das ist eine gute Initiative. Aber selbst ein Heer an Kontrolleuren kann nicht überall sein.Achtsamkeit und Wachsamkeit jedes Einzelnen sind gefragt. Erinnern wir uns daran: Auch mir und meinem Nächsten kann es passieren. Passen wir aufeinander auf.