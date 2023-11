Signa-Beben in München: Bau- und Planungsstopp

Bürgermeister stoppt Planung weiterer Projekte

„Das ist äußerst bitter“

Der Stopp gelte „bis auf Weiteres“, so die davon betroffene Baufirma Porr.Der Münchner Bürgermeister hat nun den Medienberichten zufolge sofort „sämtliche Signa-Planungen in der Stadt auf Eis“ gelegt.Und das sind einige: Das neben der Alten Akademie größte Signa-Projekt st laut „Süddeutsche Zeitung“ das ehemalige Hertie-/Karstadt-Kaufhaus am Hauptbahnhof. Es besteht zum einen aus dem denkmalgeschützten Altbau, dessen Zukunft nach der Schließung des Warenhauses, das ebenfalls zum Signa-Konzern gehört, unklar sei.Anstelle des dahinterliegenden Areals entlang der Schützenstraße mit dem alten Galeria Karstadt Kaufhof, der abgerissen werden soll, habe Signa mit dem Architekturbüro David Chipperfield einen Büro- und Geschäftskomplex mit dem Projektnamen „Corbinian“ geplant. Dafür sei der Genehmigungsprozess mit der Stadt gelaufen – und sei nun vorerst auf Stopp gestellt.Dasselbe gilt laut den Münchner Zeitungen zufolge auch für den geplanten Neubau anstelle des ehemaligen Kaut-Bullinger-Stammhauses und für das Galeria-Kaufhaus am Rotkreuzplatz, auch die Immobilie gehöre Signa.Weiters zum Signa-Bestand in München gehört das Kaufhaus Oberpollinger in der Innenstadt und laut „Abendzeitung“ auch die Alte Börse am Karolinenplatz.Benko hat in den vergangenen Jahren mehrere Top-Immobilien in der Münchner Innenstadt aufgekauft. „Grundsätzlich ist es natürlich äußerst bitter, wenn ein Investor gleich mehrere Immobilien an stadtbildprägenden Stellen in München besitzt und diese Firma dann erheblich unter Druck gerät“, sagte Münchens Bürgermeister Dieter Reiter mit Blick auf die zahlreichen Mitarbeiter.