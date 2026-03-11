Die Stiftung sei „wirtschaftlich nicht imstande, die sich aus diesen Schiedsurteilen ergebenden Zahlungspflichten zu erfüllen“, heißt es in der Aussendung. Aus diesem Grund entschied man sich für die Insolvenzanmeldung. <BR \/><BR \/>Ein Großteil der Verpflichtungen entfällt laut mehreren Medienberichten auf den Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi, dem in einem Verfahren vor dem internationalen Schiedsgericht ICC in Genf etwas mehr als 700 Millionen Euro zugesprochen wurden. <BR \/><BR \/>Die Privatstiftung wurde von Rene Benko und seiner Mutter Ingeborg im Dezember 2006 gegründet.