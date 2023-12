Signa muss Medienbeteiligung und Chrysler Building verkaufen

„Weitere Sicherstellungen für Fortführung des Unternehmens nötig“

Für den beschleunigten Verkauf von Beteiligungen und Vermögen wurde bereits ein Verwertungsplan in Gang gesetzt. Nicht zwingend notwendige Bestandsverträge werden und wurden bereits laut Sanierungsverwalter aufgelöst – so etwa die Firmensitze im Palais Harrach und Palais Ferstel in der Wiener Innenstadt. Eine Ablöse der getätigten Investitionen in Gebäude und Inventar werde geprüft.Sämtliche als Repräsentation und Akquise bezeichneten Teilbetriebe – wie etwa Jagd-, Flug und sonstige Repräsentationsaktivitäten – seien „unmittelbar geschlossen“ worden. Der Personalstand der Signa Holding sank von 42 auf 8 Beschäftigte.Die Verwertung des Privatjets der Holding des Typs Cessna Citation XLS sei „im Gange“. Ebenfalls abgestoßen werden sollen die Medienbeteiligungen der Immobiliengruppe. Weiters würden Gespräche über die Beteiligung an der Signa RFR US Selection AG geführt, zu der das Chrysler Building in New York gehört.Das Insolvenzgericht habe die Fortführung des Unternehmens genehmigt, bekräftigte der Gläubigerschutzverband Creditreform. Mehrere Dutzend Gläubigervertreter seien heute anwesend gewesen. Als fix gilt aber auch, dass für die Finanzierung des komplexen Verfahrens „weitere Sicherstellungen notwendig“ sind, so Stapf.Der exakte Liquiditätsbedarf werde „diese oder kommende Woche“ feststehen, dürfte aber über den bereits getätigten und zugesagten Zuschüssen des Signa-Gründers Benko von „in Summe bisher 3 Mio. Euro“ liegen. Zur Sicherung des Fortbetriebs sei bisher 1 Mio. Euro bezahlt worden, so der KSV1870.Bis dato hätten 43 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 1,13 Mrd. Euro angemeldet – die Anmeldefrist für Forderungen endet am 15. Jänner 2024.Die bisherige Überprüfung habe ergeben, dass „im Bereich des mittleren Managements der Gruppe ein Mangel an Managementkapazitäten mit übergreifendem Wissen“ bestehe und „die Holding ihrer Kontrollfunktion zuletzt nur mehr teilweise nachgekommen ist“, gab Insolvenzverwalter Stapf weiters bekannt.Vorbehaltlich weiterer Recherchen habe die bisherige Überprüfung der Geschäftsvorgänge des vergangenen Jahres mehrere Geschäftsfälle ergeben, die für das weitere Verfahren von Relevanz seien. Konkret sind laut Creditreform 53 Geschäftsfälle der vergangenen 12 Monate hinsichtlich Anfechtungsansprüchen und Rückforderungsansprüchen oder ähnlichen Ansprüchen zu prüfen. Das Ergebnis daraus „wird mitentscheidend sein für die Angemessenheitsprüfung der angebotenen Sanierungsplanquote“.Die Signa Holding hatte die Insolvenz am 29. November beantragt, im Anschluss daran sind auch einige Signa-Töchter in Österreich und Deutschland – darunter SportScheck und die Informationstechnologie GmbH – bereits in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert. Der stark verschachtelte Signa-Konzern mit seinen rund 1000 Gesellschaften ist das bisher größte Opfer der Turbulenzen am Immobilienmarkt.