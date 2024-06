Signa-Pleite: Was René Benko vorgeworfen wird

Verdacht auf ein „Karussell“

Verdacht auf Untreue

Der Tausch am Gardasee

Das Signa-Logo am Büroeingang in Wien. In der Villa von René Benko im Innsbrucker Stadtteil Igls und in der Signa-Zentrale in Wien hat es Hausdurchsuchungen gegeben. - Foto: © APA / HELMUT FOHRINGER

Ermittlungen gegen Signa-Gründer persönlich

Benko zeigt sich „kooperativ“

Mögliche Geschädigte sind laut WKStA Investoren, eine Bank und andere Gläubiger.Ein schwerwiegender Vorwurf betrifft laut Hausdurchsuchungsanordnung, die mehreren Medien zugespielt wurde, ein sogenanntes „Karussell“: Als die Signa-Gruppe im Sommer 2023 schon in Geldnöten war, sollten alle Investoren zusätzliche Millionen einzahlen. Aber die Familie Benko Privatstiftung soll nur vorgetäuscht haben, dass sie 35 Millionen Euro eingebracht habe. Dabei soll es sich aber um Geld anderer Investoren gehandelt haben.Außerdem soll die Signa Holding GmbH einerseits Anteile einer luxemburgischen Beteiligungsgesellschaft an eine liechtensteinische Stiftung verkauft haben und andererseits Anteile einer anderen Signa-Gesellschaft von dieser liechtensteinischen Stiftung gekauft haben, das jedoch zu einem überhöhten Kaufpreis.Kaufpreis und Verkaufspreis seien dann gegeneinander aufgerechnet worden, wodurch die Signa Holding GmbH keine adäquate Gegenleistung für ihren Verkauf erhalten haben soll, lautet ein Untreue-Verdacht der Staatsanwaltschaft.In der Durchsuchungsanordnung, aus der mehrere Medien zitieren, ist auch die Rede von einem Zusatzunterhalt an Benkos Frau für ein Immobilieninvestment von 2 Millionen Euro und Barbehebungen von 600.000 Euro.Außerdem wird René Benko vorgeworfen, dass eine Benko-Stiftung um 46 Millionen Euro das Luxusressort „Villa Eden“ am Gardasee von der Signa Holding gekauft und dafür Aktien der Signa Prime Selection erhalten habe, die aber deutlich weniger wert gewesen seien.Untreue-Verdacht besteht auch im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Innenstadt-Immobilie einer Signa-Gesellschaft: Dabei soll ein Teil des Kaufpreises zweckwidrig verwendet worden und nicht zur Gänze der Signa-Gesellschaft als Verkäuferin zugekommen sein.Ermittelt wird gegen 2 Verantwortliche einer Signa-Gesellschaft und Beitragstäter sowie einen Verband. Im Zuge dessen sei ein Teil des Kaufpreises sichergestellt worden, heißt es von der WKStA.Weiters ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch gegen René Benko persönlich wegen des Verdachts der betrügerischen Krida, also betrügerischen Bankrotts, und des Verdachts des Betrugs und des schweren Betrugs.So soll er laut Staatsanwaltschaft Vermögenswerte, wie zum Beispiel einen Sportwagen und hochpreisige Waffen verkauft und das den Gläubigern verheimlich haben.Die Anwälte der Beschuldigten haben darauf verwiesen, dass die Vorwürfe zum Teil schon bekannt gewesen seien und diese bereits bestritten.Durchsucht wurden am Dienstag unter anderem Benkos Villa im Innsbrucker Stadtteil Igls und die Signa-Zentrale in der Wiener Herrengasse. Benko habe sich „kooperativ und konstruktiv“ verhalten, sagte sein Anwalt Wess ( wir haben berichtet ).Am 8. März hatte das Landesgericht Innsbruck über den Unternehmer Benko ein Konkursverfahren eröffnet. Die Ermittler hegen nun den Verdacht, dass Benko im Zeitraum Jänner 2023 bis März 2024 einen Teil seines Vermögens beiseite geschafft haben soll.Die im November begonnene milliardenschwere Pleitewelle des Signa-Imperiums beschäftigt die Justiz mittlerweile seit Monaten. Auch in Deutschland ermittelte die Staatsanwaltschaft München wegen Geldwäscheverdachts und möglicher Insolvenzdelikte. Die Münchner Strafverfolger stünden im Kontakt mit anderen deutschen Staatsanwaltschaften, hatten sie in der Vergangenheit erklärt.