Ski-Anlagen: „Verfrüht, von Eröffnungsterminen zu sprechen“

Die Richtlinien für die Wiedereröffnung der Aufstiegsanlagen in den Skigebieten waren am Montag Thema in der Staat-Regionen-Konferenz. Dabei haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider Südtirol vertreten.Im Protokoll, auf das sich die Präsidenten der Regionen und autonomen Provinzen geeinigt haben, steht, dass es notwendig ist, die maximale Anzahl der Tages-Skipässe, die verkauft werden können, zu begrenzen.Das Protokoll enthält zudem Informationen, wie die Einhaltung der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz überwacht werden, welche Ausbildung das Liftpersonal machen muss, wie die sanitären Einrichtungen beschaffen sein müssen und welche Vorkehrungen für Abstände notwendig sind.Festgehalten ist auch, dass die Pflicht gilt, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Skipässe sollen möglichst online verkauft werden, um Warteschlangen zu vermeiden.Vorgaben gibt es auch dazu, wie viele Menschen mit den Aufstiegsanlagen fahren dürfen. So können Sessellifte zu 100 Prozent ihrer der maximalen Kapazität genutzt werden, während Gondelbahnen und Seilbahnen nur die Hälfte der üblichen Passagierzahl transportieren dürfen. In allen Aufstiegsanlagen ist das Tragen von chirurgischen Masken Pflicht.„Die Regionen haben um ein Treffen mit der Regierung gebeten, auch weil derzeit keine andere finanzielle Unterstützung für die eventuellen Ausfälle in Aussicht gestellt wurde“, sagte Kompatscher.Viele Sicherheitsvorkehrungen habe die Branche in Südtirol bereits jetzt schon vorbereitet, sagt Landesrat Alfreider. Aufstiegsanlagen und Seilbahnen sollen, wenn es nach Alfreider geht, wie der öffentliche Nahverkehr behandelt werden: In beiden werde alles getan, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. „Sicherheit hat immer Vorfahrt“, betont Alfreider und sagt aber auch: „Sobald alles klar geregelt und eine Öffnung vertretbar ist, soll dieser für die Wirtschaft zentrale Sektor, mit dem sehr viele Arbeitsplätze zusammenhängen, aufgehen.“

lpa/kn