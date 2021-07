Skiverleih: Höhere Qualität und Sicherheit für die Wintersaison

Falsch gewartete Skier bergen eine große Gefahr für die Wintersportler. „Ist zum Beispiel die Bindung nicht richtig eingestellt und öffnet sich diese im schlimmsten Fall beim Sturz nicht zum richtigen Zeitpunkt, können schwere Verletzungen die Folge sein. Oder die Bindung öffnet sich plötzlich in der Kurve, wodurch es zum Sturz kommt“, erklärt Roberto Moling, Obmann der lvh-Sportgerätetechniker.Aus diesem Grund haben die Sportgerätetechniker vor kurzem das Gespräch mit den Landesräten Philipp Achammer und Arnold Schuler sowie mit der Abteilungsdirektorin des Amtes für Wirtschaft Manuela Defant gesucht.Die Wintersportfans müssten unbedingt besser für die Qualität der Skiverleihe sensibilisiert werden, so das Anliegen der lvh-Berufsgemeinschaft. Kunden sollten die Chance haben, hochwertige Skiverleihe zu erkennen. Die beiden Landesräte hätten die Problematik erkannt und zugesichert, dass sie sich für mehr Qualität in diesem Bereich einsetzen würden. Auch wurde über ein mögliches Qualitätssiegel gesprochen.Die lvh-Sportgerätetechniker werden mit den Landesräten und der Amtsdirektorin in Verbindung bleiben, um gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten.

