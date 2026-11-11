Ab dem 15. Mai 2027 nimmt SkyAlps die sizilianische Hauptstadt Palermo in den Flugplan auf. Die Maschinen heben immer dienstags und samstags in Bozen ab, die Flugzeit beträgt knapp zwei Stunden. Gemeinsam mit Catania ist Sizilien damit künftig zweifach im Streckennetz vertreten.<BR \/><BR \/>Richtung Norden geht es ab dem 26. April 2027: Jeweils montags und donnerstags fliegt SkyAlps direkt in die niederländische Stadt Groningen. Die Strecke wird bis Anfang September bedient und dauert weniger als zwei Stunden.<h3>\r\nParis erstmals durchgehend im Programm<\/h3>Eine weitere Neuerung betrifft die französische Hauptstadt. Der Flughafen Paris Charles de Gaulle wird 2027 erstmals auch in der Sommersaison angeflogen. Die Flüge finden dreimal wöchentlich – donnerstags, freitags und sonntags – statt und dauern rund anderthalb Stunden. Laut Angaben der Fluggesellschaft wurde die Verbindung bereits jetzt um einen zusätzlichen Flugtag aufgestockt, um Reisenden mehr Flexibilität zu bieten.<h3>\r\nMehr Flüge auf beliebten Strecken<\/h3>Auf den etablierten Routen baut SkyAlps das Angebot weiter aus und erhöht die Frequenzen. Bei den Städteverbindungen steht Hamburg künftig bis zu täglich im Flugplan. Berlin und Düsseldorf werden bis zu sechsmal pro Woche angeflogen, London Gatwick bis zu fünfmal. Ergänzt wird das Städteprogramm durch Antwerpen, Dresden und Hannover.<BR \/><BR \/>Für den Badeurlaub starten ab Mitte Mai wieder die Flüge nach Sardinien (Olbia und Cagliari), Süditalien (Lamezia Terme und Brindisi), Spanien (Ibiza und Menorca) sowie Griechenland (Korfu und Kefalonia). Besonders die Strecke nach Olbia wird dabei bis zu täglich bedient.<h3>\r\nZuversicht bei der Unternehmensführung<\/h3>SkyAlps-Präsident Josef Gostner zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden: „Wir blicken mit großer Zuversicht auf die Sommersaison 2027. Mit Palermo und Groningen erweitern wir unser Netz gezielt, und Paris bieten wir nun auch im Sommer an.“ Die zusätzlichen Frequenzen auf den bestehenden Strecken seien ein Beleg dafür, wie gut die Verbindungen angenommen werden. Ziel bleibe es, Südtirol für Urlauber, Geschäftsreisende und Einheimische noch besser an Europa anzubinden.