<h3>\r\n„Der Wendepunkt für Südtirol steht noch bevor“<\/h3>„SkyAlps bietet bereits heute ein attraktives Flugangebot ab und nach Bozen, das sowohl von Südtirolerinnen und Südtirolern als auch von Gästen aus dem In- und Ausland sehr gut angenommen wird“, sagt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps. <BR \/><BR \/>„Gleichzeitig ist es unser erklärtes Ziel, künftig auch größere internationale Flughäfen anzufliegen und Südtirol damit noch stärker an die Welt anzubinden, das wird ein echter Wendepunkt für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Südtirol – aber auch für die Südtirolerinnen und Südtiroler selbst.“ <h3>\r\nUmfrage zum Flughafen Bozen<\/h3>Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des Südtiroler Meinungsforschungsinstituts rcm solutions zeigte im Jahr 2024, wie sich die Wahrnehmung des Flughafens Bozen und von SkyAlps in der Südtiroler Bevölkerung entwickelt hatte: Mehr als zwei Drittel der Südtirolerinnen und Südtiroler betrachteten den Flughafen inzwischen als Vorteil für das Land.<BR \/><BR \/>„Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die Wahrnehmung des Flughafens und des Fliegens ab Bozen in den vergangenen Jahren stark verändert hat. Viele Südtirolerinnen und Südtiroler haben mittlerweile selbst erlebt, wie komfortabel und effizient das Reisen ab Bozen sein kann, ebenso welche Chancen diese Anbindung bringt“, so Gostner.<h3>\r\nGeschichte von SkyAlps begann bereits 2019<\/h3>Die Geschichte von SkyAlps begann 2019 mit der Übernahme des Flughafens Bozen durch die ABD Holding rund um den Südtiroler Unternehmer Josef Gostner. Nach den Herausforderungen der Pandemie startete die Airline am 17. Juni 2021 offiziell den Flugbetrieb. Seitdem wurde das Streckennetz kontinuierlich erweitert und die Flotte schrittweise ausgebaut. <h3>\r\nNeues Reiseziel ab Wintersaison<\/h3><BR \/>Der Wachstumskurs setzt sich in der Wintersaison 2026\/27 fort: Neu im Flugplan ist die tschechische Hauptstadt Prag. Von Dezember bis März verbindet SkyAlps Bozen zweimal wöchentlich – jeweils mittwochs und sonntags – mit einer der spannendsten Metropolen Europas. Die neue Verbindung erschließt für Südtirol einen weiteren attraktiven Herkunftsmarkt und eröffnet gleichzeitig auch Südtirolern die Möglichkeit, eine kulturell und wirtschaftlich bedeutende europäische Hauptstadt bequem direkt ab Bozen zu erreichen.