Smart Mobility ist voll im Trend

Mieten statt kaufen: Dieser Trend greift immer mehr um sich – egal ob bei Musik, Filmen, Computern, Skiern oder eben auch bei Autos. Und der Trend hat auch Südtirol erreicht. Smart Mobility heißt das Zauberwort. Auch Tania Cagnotto, die europaweit erfolgreichste Wasserspringerin aller Zeiten, ist eine überzeugte und begeisterte Smart-Mobility-Anhängerin – und fährt deshalb SparkasseAuto.





Smart Mobility – der Begriff steht für intelligente, nachhaltige Mobilitätslösungen. Dazu zählt auch, Autos und Motorräder zu mieten anstatt zu kaufen. Das Konzept gefällt immer mehr auch den Südtirolern. Die Sparkasse, die hier eine Vorreiterrolle einnimmt, hat sich auf die neuen Bedürfnisse eingestellt und bietet Pkws sowie Motorräder in Langzeitmiete an. Der Vorteil: ein nagelneues Auto fahren, ohne sich um Wertminderung und Wartungskosten sorgen zu müssen. Denn die Monatsgebühr beinhaltet Steuern, Versicherungen, Wartung, Pannendienst und vieles mehr.Gerade diese Bequemlichkeit des All-Inclusive-Angebots ist die größte Stärke der Langzeitmiete, ebenso wie die gute Kalkulierbarkeit der Kosten. Hinzu kommen 2 weitere Gründe, die für die Langzeitmiete sprechen: Erstens fällt die relativ hohe Anfangsinvestition weg und zweitens muss man sich nach einigen Jahren, sobald es Zeit wird, das Auto zu wechseln, nicht um den alten Pkw kümmern, denn nach Ablauf der Mietzeit wird der Wagen einfach zurückgegeben – und bei Bedarf ein neues Modell gewählt.Mehr über SparkasseAuto erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie außerdem eine Reihe interessanter Beiträge und das umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols.

vs