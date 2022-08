Smart Working: Italien hinkt hinterher – Tschenett: „Es profitieren beide“

ASGB-Chef Tony Tschenett

In Italien liegt der Prozentsatz jener Arbeitnehmer, die Smart Working machen, bei 13,6 Prozent. Dies geht aus den jüngsten Daten des italienischen Statistikinstituts Istat hervor.Zum Vergleich: Der EU-Durchschnitt liegt bei 20,6 Prozent. Noch mehr arbeiten in Deutschland im Smart Working, nämlich 25 Prozent, in Frankreich sogar weit über 30 Prozent.Smart Working wurde als Arbeitsmodell der Zukunft angepriesen, doch die italienische Regierung hat eine Verlängerung des vereinfachten Smart Working verabsäumt. Am 31. August läuft dies aus. Will heißen: Ab 1. September muss jeder Betrieb, der einem Mitarbeiter Smart Working genehmigt, einen individuellen Vertrag mit diesem abschließen. Also so, wie dies vor der Corona-Pandemie gehandhabt wurde.Die italienische Regierung hat zwar immer wieder angekündigt, dass auch nach dem Corona-Notstand das vereinfachte Smart Working aufrechterhalten wird, doch bislang wurde keine gesetzliche Rahmenbedingung dafür geschaffen.ASGB-Chef Tony Tschenett glaubt aber, dass dies nur eine Frage der Zeit sei: „Das Smart Working ist für beide ein Vorteil, sei es für die Unternehmen, die Kosten sparen, als auch für die Arbeitnehmer, die Fahrtkosten sparen.“Ein ideales Modell, so Tschenett, sei eine Mischform: Also ein paar Tage im Büro und ein paar Tage Smart Working. Der Gewerkschafter zeigt sich überzeugt davon, dass sich dieses Modell in der Zukunft durchsetzen wird.