So geht erfolgreiche Verhandlungsführung

Von links: Christine Platzer, Direktorin des WIFI, die Referentinnen Samantha Gamberini und Anja Henningsmeyer sowie die Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums Marina Rubatscher Crazzolara.

Die Verhandlungsstärke von Frauen

Im Rahmen der Initiative Frau in der Wirtschaft organisiert das WIFI gezielte Weiterbildung für Unternehmerinnen, Selbständige, Frauen in Führungspositionen und mit Karriereabsichten.Highlight der Initiative ist das Event „Treffpunkt Frau in der Wirtschaft“, das gestern zum 11. Mal im MEC - Meeting & Event Center stattfand. Im Fokus des Abends stand das Thema Verhandlungskompetenz.„Die Handelskammer Bozen setzt sich für das weibliche Unternehmertum ein und fördert weibliche Führungskräfte mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen in den verschiedenen Servicebereichen“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen in seinen Grußworten.„Eine wichtige Funktion, um die Position von Frauen in der Wirtschaft zu stärken, hat der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer. Der Treffpunkt Frau in der Wirtschaft ist dabei ein Baustein einer ganzen Reihe von Initiativen“, so die Vorsitzende des Beirats, Marina Rubatscher Crazzolara.Christine Platzer, Direktorin des WIFI, ergänzte: „Der Treffpunkt Frau in der Wirtschaft ist eine wertvolle Gelegenheit, sich Impulse von Expertinnen und Experten zu holen und sich mit anderen Frauen auszutauschen. In den letzten Jahren hat er sich zu einem beliebten Event in Südtirol entwickelt. Auch in Zukunft wird das WIFI den Treffpunkt organisieren, um den Frauen eine Networking-Plattform zu bieten.“Nach den Grußworten hielt die italienische Verhandlungsexpertin und Buchautorin Samantha Gamberini, einen Fachvortrag zum Thema „Erfolgreich verhandeln – Die Verhandlungsstärke von Frauen“. Dabei erklärte sie, wo die Verhandlungsstärken von Frauen liegen, und wies auf die typischen Verhandlungsfallen hin. Zudem gab sie den Teilnehmerinnen wertvolle Praxistipps für erfolgreiches Verhandeln in italienischer Sprache.Anja Henningsmeyer, Trainerin, Coach und Buchautorin, referierte zum Thema „Durchschauen, was läuft. Was Sie in Verhandlungen wirklich weiterbringt“. Sie informierte die Anwesenden darüber, wie sie erkennen, wer in Verhandlungen wirklich am längeren Hebel sitzt, welche unterschwelligen Elemente bei Verhandlungen immer mitentscheiden sowie über relevante neurobiologische Erkenntnisse für die Verhandlungsführung. Die Verhandlungsexpertin aus Deutschland gab zudem wertvolle Praxistipps für erfolgreiche Verhandlungen in deutscher Sprache.Abschließend konnten die Teilnehmerinnen ihre Fragen an die Expertinnen richten und sich bei einem Umtrunk untereinander austauschen.