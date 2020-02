„So können wir nicht weitermachen“

Nicht nur der Klimawandel mahne ein Umdenken an, sondern auch andere Faktoren, wie die Verfügbarkeit von Raum und anderen Ressourcen, zeigten uns Grenzen auf, sagt Oberrauch im Interview mit „Dolomiten“-Redakteurin Sabine Gamper.Was den Südtiroler Lebensraum anbelangt, so meint Oberrauch, dass „die Alpen in Zukunft noch mehr zum Sehnsuchtsort werden“. Da werde Südtirol schauen müssen, sich zu schützen. „Denn während es in den vergangenen Jahren den Trend gab, in die großen Städte zu ziehen, sind jetzt erste Umkehrtendenzen zu sehen: Man sucht das Heil wieder am Land.“

