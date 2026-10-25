<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Wenn die Partschinserin Julia Pföstl morgens im Arbeitsgewand auf der Baustelle steht, sieht sie vor allem eines: Arbeit. <BR \/><BR \/>Was andere hingegen zuerst sehen, ist eine Frau in einer handwerklichen Männerdomäne. <BR \/><BR \/>„Ich komme zur Arbeit ohne gro<?TrVer>\r\nßes Tamtam um mein Geschlecht“, sagt die selbstbewusste Handwerkerin, die seit drei Jahren bei der „Frigotherm Ferrari GmbH“ in Lana tätig ist. <BR \/><BR \/>Im Juni hat sie ihre Gesellenprüfung abgelegt. Heute ist Pföstl ausgebildete Kälte- und Klimatechnikerin – und damit die allererste weibliche Handwerkerin in ihrem Betrieb und eine von wenigen Frauen, die in Südtirol diesen Beruf ausüben.<BR \/><BR \/>Dabei war der Weg keineswegs von Anfang an vorgezeichnet. Als Kind, erzählt sie, hatte sie auf die Frage, was sie einmal werden wolle, noch ganz andere Antworten parat: Polizistin oder Feuerwehrfrau. In der Pubertät wurde ihr dann klar, dass sie ei<?TrVer>\r\nnen handwerklichen Beruf ausüben möchte. „Das Handwerk ist auf kein Geschlecht bezogen. Entweder man mag es oder man mag es nicht“, ist die Powerfrau überzeugt. <BR \/><BR \/><h3>\r\nMit Gelassenheit und Können gegen Vorurteile<\/h3>Als junges Mädel begeisterte sich Julia Pföstl für das Tischlerhandwerk. Doch der Weg in einen traditionell männerdominierten Beruf war für sie damals alles andere als einfach. „Lehrlingsstellen waren sehr rar. Und da hat man sich als Mädchen noch einmal schwerer getan“, berichtet Pföstl von ihren vielen Bewerbungsschreiben, die damals kei<?TrVer>\r\nne Beachtung fanden.<BR \/><BR \/>Dann entdeckte sie eine Stellenausschreibung für Kaminkehrer. Nicht unbedingt ihr Traumjob, aber eine Chance. „Das war dann so: Probieren wir mal und schauen, wie es läuft.“ Und es lief – ziemlich gut sogar. Julia begann mit 16 Jahren ihre Lehre, besuchte drei Jahre lang die Berufsschule für Kaminkehrer in Innsbruck und machte dort ihren Abschluss. Eine wichtige Schule fürs Leben war diese Zeit allemal. Denn als Kaminkehrerin bekam die Partschinserin bei ihren Hausbesuchen die unterschiedlichsten Reaktionen zu spüren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376685_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von „Ach, wie schön, eine Frau!“ bis zu anderen, die gefragt haben, ob sie das schon hinbekomme mit dem Kaminputzen.<BR \/>Julia Pföstl musste also nicht nur lernen, einen Beruf auszuüben, sondern zudem auch, mit den Erwartungen und Zweifeln anderer umzugehen. „Da habe ich menschlich gesehen schon viel dazugelernt, vor allem, wie ich auf Vorurteile reagiere und mit diesen umgehe.“<BR \/><BR \/>Diese Erfahrung hilft ihr heute noch. Denn auch als Kälte- und Klimatechnikerin begegnet Julia Pföstl Kunden, die zunächst einmal überrascht sind, wenn eine Frau in Arbeitskleidung vor ih<?TrVer>\r\nnen steht. <BR \/><BR \/><h3>\r\n„Nicht alles persönlich nehmen“<\/h3>Der Arbeitsalltag der heute 30-Jährigen spielt sich vor allem auf Baustellen von Obstgenossenschaften und im Lebensmittelbereich ab. Sie baut Kühlzellen, installiert Anlagen, montiert Kompressoren, verlegt Rohrleitungen und schweißt. Und das immer mitten unter Männern.<BR \/>Dass die engagierte Handwerkerin dabei manchmal unterschätzt wird, kennt sie. Aber sie hat eine erstaunlich entspannte Strategie entwickelt: „Nicht alles persönlich nehmen.“<BR \/><BR \/>Auch dass hinter ihrem Rücken schon einmal gefragt wurde, was sie denn auf einer Baustelle eigentlich zu suchen habe, bringe sie nicht aus der Ruhe, wie Julia Pföstl erzählt: „Ich bleibe da gelassen. Ich möchte einfach hier sein und das tun, was ich gut kann.“ Überhaupt geht es ihr nicht darum, irgendjemandem etwas beweisen zu müssen. Die Partschinserin möchte einfach gute Arbeit leisten. Und vielleicht liegt genau darin ihre Stärke. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376688_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Julia Pföstl will nicht als Heldin inszeniert werden, nur weil sie eine Frau auf der Baustelle ist. Eigentlich widerstrebt ihr die ganze Aufmerksamkeit sogar. „Ich mag es grundsätzlich im Leben nicht so, im Mittelpunkt zu stehen. Deshalb ist es für mich auch eine Überwindung, mit der Zeitung zu reden“, muss sie lachen. Trotzdem hat sie sich dazu entschieden, ihre Geschichte zu erzählen. Nicht, weil sie sich selbst in den Vordergrund stellen möchte, sondern weil sie zeigen will, dass Frauen auch in einem nach wie vor männerdominierten Beruf ihren Platz haben können. <BR \/><BR \/>Aufgewachsen ist Julia Pföstl übrigens als jüngstes von sechs Geschwistern. Ihr Vater Ludwig führte ein Bauunternehmen, Mutter Waltraud war Köchin.<h3>\r\n„Für sie ist es das Selbstverständlichste“<\/h3>Was die herzliche Handwerkerin nach einem langen, harten Arbeitstag auf andere Gedanken bringt? Ihre Neffen. Wenn sie nach Feierabend noch bei ihnen vorbeischaut – natürlich im Arbeitsgewand –, gehört das für die Kleinen einfach dazu. <BR \/><BR \/>„Sie kennen mich so, und für sie ist es das Selbstverständlichste auf der Welt. Sie wachsen damit auf. Ich wünsche mir, dass es auch für die nächste Generation selbstverständlich sein wird, eine Frau in Handwerkskleidung zu sehen“, sagt die engagierte Kälte- und Klimatechnikerin.<BR \/><BR \/>Eine Frau, die sich mit Bodenständigkeit, Fleiß und Können Respekt verschafft – ganz unabhängig von ihrem Geschlecht.