So lief das Geschäft der Sparkasse

„Profitieren von positiven Ergebnissen der CiviBank“

Zur Sparkassen-Gruppe zählt bekanntlich die Sparkasse, die im vergangenen Jahr übernommene CiviBank aus dem Friaul sowie die Immobilientochter Sparim. Mit Blick auf die ersten 6 Monate zeigt sich, dass die geänderten Rahmenbedingungen in der Bilanz voll durchschlagen.Soll heißen: Der Zinsertrag ist aufgrund der allgemeinen Zinserhöhungen um 10,3 Prozent auf 154 Millionen Euro angestiegen – verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022. Die Summe der Ausleihungen an Kunden ist von 10,27 auf 10,09 Mrd. Euro (minus 1,8 Prozent) zurückgegangen – laut Sparkasse eine Folge der abnehmenden Kreditnachfrage in den letzten Monaten. Der Anteil notleidender Position (NPL-Ratio) belief sich auf 1,9 Prozent netto.Was den Gewinn auf Gruppenebene angeht, betrug dieser zum Stichtag 30. Juni 50,4 Millionen Euro. Im Vorjahr lag dieser zwar bei 154,8 Millionen Euro, rechnet man jedoch die Einmal-Effekte aus der CiviBank-Übernahme heraus, ergibt sich ein Gewinnwachstum zum Vorjahreshalbjahr von 4,4 Millionen (plus 9,57 Prozent).„Das erste Halbjahr 2023 widerspiegelt die neue Dimension der Gruppe. Nach dem Erwerb der CiviBank, der 2022 erfolgt ist und sich auf die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres mit verschiedenen außerordentlichen Posten ausgewirkt hat, können wir heuer von den positiven Ergebnissen der neuen Tochterbank profitieren. Diese trägt zum konsolidierten Ergebnis mit einem zusätzlichen Gewinn von 8,4 Millionen Euro bei“, so Sparkassen-Präsident Gerhard Brandstätter. „Im Allgemeinen setzt sich der positive Trend, der die Resultate der Sparkasse in den letzten Jahren kennzeichnete, fort und bestätigt sich in der Solidität, der geringen Risikoexposition und der guten Geschäftsentwicklung.“