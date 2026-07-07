Sollen die Geschäfte in Südtirol sonntags grundsätzlich geschlossen oder offen bleiben? Dieser Frage ging das Marktforschungsinstitut KOMMA in einer Umfrage nach, die im Mai dieses Jahres unter 800 Südtirolerinnen und Südtirolern durchgeführt worden ist. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/geschaefte-sonntags-zu-so-denkt-suedtirol-darueber" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier die Ergebnisse)<\/a><h3>\r\nGesucht: Ausgewogene, ideologiefreie Regelung<\/h3>Wirtschaftslandesrat Marco Galateo ist von den Umfrageergebnissen nicht überrascht: „Seit einiger Zeit zeichnet sich eine weit verbreitete Sensibilität für den Schutz der wöchentlichen Ruhezeit und des lokalen Einzelhandels ab.“ <BR \/><BR \/>Die Umfrage zeige, dass das Thema Handel nicht nur die Wirtschaft betreffe, sondern auch die Lebensqualität und die Gestaltung unserer Städte.<BR \/><BR \/>„Der Nachbarschaftshandel erfüllt weiterhin eine grundlegende soziale Funktion – durch die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Händlern und Bürgern, aber auch durch die ständige Präsenz in den Wohngebieten.“ Gleichzeitig wisse man, dass sich die Verbrauchergewohnheiten änderten und dass Online-Einkäufe mittlerweile eine fest etablierte Realität seien. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75502751_quote" \/><BR \/><BR \/>Es sei daher wichtig, diese Tendenzen zu berücksichtigen, ohne dabei unterschiedliche Interessen gegeneinander auszuspielen. In jedem Fall würden die Ergebnisse ihn in seiner Überzeugung bestärken, „dass es notwendig ist, den lokalen Handel und die Unternehmen vor Ort zu unterstützen und dem Land die Möglichkeit zurückzugeben, die Öffnungszeiten zu regeln“. <BR \/><BR \/>Es gehe darum, eine ausgewogene Regelung zu finden, die die Bedürfnisse von Familien und Arbeitnehmern ebenso berücksichtige wie die der Unternehmen und Tourismusbetriebe. Dabei mahnt er: „Eine Sonntagsschließung in Südtirol, die nicht mit den Nachbargebieten abgestimmt ist, wird die Einkäufe der Menschen mit Sicherheit in andere Gebiete verlagern, was zu Umsatzverlusten führen wird.“<BR \/><?O_Fett><?_O_Fett><h3>\r\nHandel vom Umfrage-Ergebnis begeistert<\/h3><BR \/> Hds-Präsident Philipp Moser ist begeistert: „Solche Zustimmungswerte hätte ich mir bei einer Händler-Umfrage erwartet, nicht bei der Bevölkerung.“ Denn immerhin habe sich die Bevölkerung jetzt über viele Jahre an sonntags geöffnete Geschäfte gewöhnt. <BR \/><BR \/>„Dass die Sonntagsruhe noch so hoch im Kurs steht, ist erfreulich.“ <BR \/>Moser weiß aber auch, dass Südtiroler den offenen Sonntag fast nur für den Kauf von Lebensmitteln nutzen. <BR \/><BR \/>„Kaum ein Südtiroler käme auf die Idee, sonntags einen Anzug kaufen zu gehen“, sagt er. Bei den Gästen sehe das anders aus, weswegen man die Diskussion um die Öffnungszeiten auch differenziert angehen müsse. „In hochtouristischen Gemeinden kann man in der Saison den Betrieben nicht sagen, du musst am Sonntag zumachen, wenn man da wirklich gewinnbringend arbeiten könnte“, betont er. <BR \/><BR \/>Trotz Autonomiereform muss sich der Handel aber noch etwas in Geduld üben: Es braucht erst noch die entsprechende Durchführungsbestimmung, denn das Wettbewerbsrecht ist immer noch staatliche Kompetenz. Doch wenn es danach ans Eingemachte geht, „helfen uns solche Umfragewerte sehr“. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75502752_quote" \/><BR \/><BR \/>In Sachen Online-Handel spiegeln die Antworten laut Moser das wider, was auch die Händler erfahren: „Der Südtiroler kauft gerne vor Ort und weiß, wie wichtig der Handel in der eigenen Gemeinde ist.“ Dennoch weiß auch er: Der Handel wird sich ändern, weil sich das Kaufverhalten der jüngeren Bevölkerung ändert. „Darauf müssen sich unsere Betriebe vorbereiten.“<h3>\r\nDespar-Direktor: „Sonntags steigende Umsätze“<\/h3>Für Robert Hillebrand, Direktor der Despar Trentino-Südtirol, entspringen die Antworten der Befragten einem Wunschdenken, das allerdings „mit der Realität auseinanderklafft“. „Wenn nur acht Prozent der Südtiroler überzeugt für die Sonntagsöffnung sind, dann müssen diese rund 40.000 Personen sonntags alle Lebensmittel einkaufen“, rechnet er vor. Denn Despar mache jedenfalls noch immer erheblich steigende Umsätze an den Sonntagen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75502753_quote" \/><BR \/><BR \/>„Ich glaube, wir haben vielfach noch ein Idealbild vor uns aus alten Zeiten. Doch das tatsächliche Einkaufsverhalten der Südtiroler ist schon längst ein anderes“, ist er überzeugt. Das gilt seiner Meinung nach durchaus nicht nur für den Lebensmittelbereich: „Viele Leute arbeiten die ganze Woche und sind froh, wenn sie am Sonntag mit wenig Stress einkaufen können.“ <BR \/><BR \/>Und dann gebe es ja auch noch die Touristen, die eine gewisse Erwartungshaltung hätten. „Sollen die Läden dann sonntags nur in den Tourismuszonen offen sein? Touristen sind mobil. Wo setzt man dann Grenzen?“ – für Hillebrand ist klar: „Entweder gilt sonntags zu überall oder nirgends, für alle oder für keinen.“ Das Argument des Familiensonntages kann er nur bedingt verstehen: „Ein Drittel der Südtiroler Beschäftigten muss sonntags arbeiten.“ <BR \/><BR \/>Skeptisch ist er auch bei den Ergebnissen zum Online-Einkauf: „Das passt nicht zu den vielen Paketlieferdiensten, die man auf unseren Straßen sieht. Und mit geschlossenen Läden am Sonntag könnte das Phänomen Online-Shopping noch zunehmen.“