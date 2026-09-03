<BR \/>Demnach kostete Benzin im zweiten Quartal (April bis Juni) im Schnitt 1,89 Euro und Diesel 2,06 Euro je Liter. Im Vergleich zum ersten Quartal legte Benzin damit um 9 Prozent zu, Diesel sogar um 11,4 Prozent.<BR \/><BR \/>Noch deutlicher wird der Preissprung im Jahresvergleich: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verteuerte sich Benzin um 7 Prozent, während der Dieselpreis um satte 22 Prozent nach oben kletterte. Auf eine Tankfüllung (50 Liter) berechnet macht dies ein Plus von 18,60 Euro aus. <BR \/><BR \/>Auch die Preise für LPG und Methan haben sich im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres um 10,1 bzw. 11,9 Prozent erhöht. <h3>\r\nRohölpreise ziehen kräftig an<\/h3>Ein Ende der Preisspirale ist vorerst nicht abzusehen. Seit Beginn der Woche gehen sowohl die Gas- als auch die Ölpreise deutlich nach oben, nachdem der Iran-Krieg wieder eskaliert ist. In dieser Zeit hat sich Rohöl der Sorte Brent um etwa sieben Prozent verteuert. Ein Barrel (159 Liter) kostete am Mittwoch rund 94 US-Dollar. <BR \/><BR \/>An Südtirols Zapfsäulen kostete am Mittwoch Diesel in Selbstbedienung durchschnittlich 2,18 Euro je Liter und Benzin 2,06 Euro, zeigen die Daten des Mimit. <BR \/><BR \/>Die Energiekosten befeuern auch die Inflation. Laut einer ersten Schätzung des Statistikamtes Istat lag die Inflation in Italien im August bei 3,3 Prozent, nach 2,9 im Juli. Damit erreichte die Teuerung einen neuen Höchststand seit September 2023. Die August-Daten für Südtirol liegen noch nicht vor.