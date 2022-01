So stark steigen die Immobilienpreise in Südtirol

Alexander Benedetti: Es ist effektiv so, dass die Nachfrage nach Immobilien, auch in anderen Ländern, in der Pandemie gestiegen ist. Man kann hier sicher von einem internationalen Trend sprechen, von dem auch Südtirol betroffen ist.Benedetti: Da gibt es sicherlich mehrere, wobei 4 davon sicherlich vorrangig genannt werden können: Einmal die niedrigen Zinsen. Zweitens die sich abzeichnende steigende Inflation und die Preissteigerungen, von denen man fast täglich auch in den Medien liest. Drittens der Wunsch vieler Menschen, ihr Geld in ein Gut wie die Immobilie zu investieren, die sich aus historischer Sicht immer als sehr krisensicher bewährt hat. Viertens die sich bereits abzeichnende Steigerung der Baukosten und Baumaterialien, die sich auch auf die Immobilienpreise auswirkt. Die erhöhte Nachfrage betrifft Immobilien als Hauptwohnsitze, für Anlagezwecke und auch als Zweitwohnsitze. Den Anlagesektor empfinden viele als sehr interessant, weil wegen einer beträchtlichen Anzahl von Personen, die aus Arbeitsgründen zu uns nach Südtirol kommen, die Nachfrage nach Mietwohnungen in den letzten Jahren gestiegen ist. Auch zur touristischen Vermietung erwerben Privatanleger Wohnungen. Die Nachfrage hat sich in den letzten Jahren erhöht. Die Pandemie und die Erfahrungen und Möglichkeiten rund um das Smart Working haben dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach Zweitwohnungen ebenfalls gestiegen ist. Es wird gekauft, einerseits um das Ersparte in eine Immobilie zu investieren und andererseits um die eigene Lebensqualität zu verbessern.Benedetti: Seit 2018 gilt in Südtirol die Regel, dass in Gemeinden, in denen es mehr als 10 Prozent Zweitwohnungen gibt, nur noch Wohnungen für Ansässige gebaut werden können, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Ein Großteil der touristisch höher entwickelten Gemeinden fällt seit 2018 in diese Bestimmung: Sie stellt eine Abweichung zur allgemeinen Regel dar, die vorsieht, dass mindestens 60 Prozent der neuen Baumasse für die Errichtung von Wohnungen für Ansässige verwendet werden müssen. In der Folge wurde in einem Teil dieser Gemeinden sicherlich weniger neue Baumasse für Wohnzwecke realisiert, was wiederum zur Folge hat, dass das Angebot an neuen Wohnungen knapper geworden ist. Bereits bestehende Wohnungen haben dadurch an Wert gewonnen.Benedetti: Der Grund des Ansteigens der Werte ist sicherlich eine erhöhte Nachfrage und ist auf die bereits vorhin genannten Gründe zurückzuführen. Die Wertzuwächse betreffen den Immobilienmarkt in Südtirol als Einheit.Benedetti: Die Nachfrage nach Immobilien in den Städten und den touristisch stärker entwickelten Gebieten hat sich einerseits bestätigt, andererseits hat sich gerade während der Pandemie die Nachfrage nach Liegenschaften in peripheren Lagen oder in Lagen, die in der Vergangenheit weniger nachgefragt waren, sehr gut entwickelt: Das liegt an der günstigeren Preislage und der Nachfrage nach größeren Flächen.Benedetti: Die durchschnittlichen Wertzuwächse liegen zwischen 4 und 14 Prozent, wobei zu sagen ist, dass in bestimmten Lagen die Wertzuwächse auch geringer ausgefallen sind und in bestimmten Lagen, wegen deren Knappheit, das Wachstum auch höher ausgefallen ist.Benedetti: Vor allem aus dem Raum Deutschland und Österreich, aber aus anderen italienischen Provinzen haben wir seit mehreren Jahren vermehrt Personen, die aus Arbeitsgründen nach Südtirol kommen und eine Wohnimmobilie als Hauptwohnsitz suchen. Was den Zweitwohnungsmarkt betrifft, so haben wir in Südtirol einen Anteil von Liegenschaften, die nicht ständig bewohnt sind, der etwa 9 Prozent beträgt. Von diesen 9 Prozent werden etwas mehr als die Hälfte für touristische Zwecke genutzt. Rund 50 Prozent der Eigentümer dieser Wohnungen sind Italiener, die nicht in Südtirol ansässig sind, 25 Prozent sind in Südtirol ansässige Personen, 15 Prozent sind Personen aus Deutschland, 2 Prozent aus Österreich und ein Prozent aus der Schweiz. Der Rest verteilt sich auf andere Länder. Die Tendenz, dass nicht in Südtirol ansässigen Personen in Südtirol eine Immobilie für Ferienzwecke erwerben, ist leicht steigend. Das gilt insbesondere für Menschen aus der Schweiz wegen des für Schweizer vorteilhaften Wechselkurses von Schweizer Franken und Euro. Auch die Südtiroler kaufen vermehrt außerhalb der Landesgrenzen Ferienimmobilien. Der Anteil von nicht ständig bewohnten Liegenschaften in Südtirol ist im Vergleich zu benachbarten Gebieten wie dem Bundesland Tirol (15 Prozent), benachbarten italienischen Provinzen wie z.B. Belluno (35 Prozent) oder der Region Aosta (46 Prozent) sowie dem gesamten Staatsgebiet (20 Prozent) ist aber um einiges geringer.

