So verlief die Saison auf den Schutzhütten

Verregneter Start – besonders am Alpenhauptkamm

Der Bergsommer ist bald zu Ende, die Schutzhütten-Wirte auf Südtirols Bergen sehen dem ersten Schneefall entgegen. Spätestens dann gehen in den Hütten die Lichter aus.„Der Sommer war insgesamt gut, vor allem rund um den Dolomiten waren die Hütten stark besucht“, fasst Stefan Perathoner, Vorsitzender der Fachgruppe „Schutzhütten Südtirol“ im HGV die Saison zusammen.Was die Herkunft der Gäste anbelangt, so seien diese sehr international gemischt gewesen, besonders in den Dolomiten, weiß Perathoner. „Auf meiner Hütte, dem Tierser Alpl, gab es teilweise Tage, wo die Hälfte der Hausgäste Englisch gesprochen hat“.War im Vorjahr besonders der Wassermangel aufgrund der extremen Trockenheit bei den Hüttenwirten ein Thema, war es dieses Jahr besonders zu Beginn oft zu regnerisch und zu kalt. Mitte April fielen auf den Bergen ergiebige Schneemengen.„Der Sommerbeginn war sehr wechselhaft. Es hat an den Wochenenden selten stabiles und trockenes Wetter gegeben, besonders entlang des Alpenhauptkamm“, sagt Perathoner.Die Inflation machte auch den Hüttenwirten zu schaffen. „Wer am Ende des Sommers nicht draufzahlen will, musste mit den Preisen raufgehen. Im Durchschnitt um 10 Prozent“, erklärt Perathoner.