So viel Geld auf italienischen Bankkonten hat die Inflation bereits „verbrannt“ So viel Geld auf italienischen Bankkonten hat die Inflation bereits „verbrannt“

Die Rekordinflation in Italien und Europa nagt am Ersparten. Wer sein Geld unberührt auf dem Bankkonto liegen gelassen hat, hat in den vergangenen 2 Jahren 9,8 Prozent an Kaufkraft verloren.