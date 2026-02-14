Es ist Olympia-Halbzeit: 51 der 116 Medaillenentscheidungen sind gefallen und Südtirols Olympioniken haben mit zweimal Gold, einmal Silber und viermal Bronze kräftig abgeräumt. Der Wert der Medaillen ist dabei je nach Edelmetall unterschiedlich.<BR \/><BR \/>Die 506 Gramm schwere Goldmedaille klingt nach purem Reichtum, besteht aber nur aus sechs Gramm Gold, die restlichen 500 Gramm sind Silber. Dank der aktuell hohen Edelmetallpreise liegt der Materialwert dennoch bei rund 1.800 Euro. Übrigens: Das letzte Mal, als eine pure Goldmedaille bei Olympia überreicht wurde, war bei den Spielen von Stockholm 1912. <BR \/><BR \/>Die 500 Gramm schwere Silbermedaille besteht tatsächlich aus reinem Silber und ist damit etwa 1.000 Euro wert. Die 420 Gramm schwere Bronzemedaille besteht hauptsächlich aus Kupfer und hat damit einen materiellen Wert unter fünf Euro. <h3>\r\nNationale Prämien sorgen für finanzielle Belohnung<\/h3>Kaum ein Olympionike würde seine Medaille verkaufen – zu groß ist ihr symbolischer Wert, der an den eigenen Triumph erinnert. Umso ärgerlicher ist es, wenn gerade dieses Erinnerungsstück Mängel aufweist, wie zuletzt bei mehreren Medaillen der Fall war (wir berichteten). <BR \/><BR \/>Für die finanzielle Absicherung sorgen die Prämien, die von den jeweiligen nationalen Regierungen oder Olympischen Komitees in unterschiedlicher Höhe vergeben werden.<BR \/><BR \/>Das Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) zahlt nach eigenen Angaben jedem Athleten 180.000 Euro für Gold, 90.000 Euro für Silber und 60.000 Euro für Bronze – auch bei Staffeln oder Mannschaftssport erhält jede Athletin und jeder Athlet die volle Prämie, sie wird also nicht unter den Teammitgliedern aufgeteilt. Dabei kommt ein begünstigter Steuersatz zur Anwendung – üblicherweise werden Preisgelder bei Sportveranstaltungen mit 20 Prozent besteuert.<BR \/><BR \/>Damit zählen die italienischen Prämien zu den höchsten im internationalen Vergleich. In Deutschland erhalten Olympiasieger von der Stiftung Deutsche Sporthilfe 30.000 Euro – allerdings steuerfrei. In Österreich gibt es für Gold rund 20.000 Euro. Ganz oben thront Singapur mit umgerechnet knapp 661.000 Euro. <h3>\r\nOlympia wirkt als Schaufenster für Sponsoren<\/h3> Geld ist jedoch nicht die einzige Form der Belohnung. In Polen etwa erhalten Olympiasieger neben sehr hohen Prämien (170.000 Euro für Gold, 135.000 für Silber, 100.000 für Bronze) auch eine Art Rente und eine vergünstigte Wohnung. <BR \/><BR \/>Neben direkten Prämien sorgt vor allem die enorme Aufmerksamkeit infolge des sportlichen Erfolgs dafür, dass Athleten im weiteren Verlauf ihrer Karriere attraktive Sponsorenverträge an Land ziehen können.