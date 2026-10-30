<BR \/><BR \/>Südtirols Bauwirtschaft zählt zwar nicht zu den größten Wirtschaftssektoren des Landes, spielt aber dennoch eine bedeutende Rolle. Er sichert tausende Arbeitsplätze und generiert Millionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wie eine Studie der Masterabsolventin Giulia Baldessari von der Freien Universität Bozen zeigt. Diese wurde am Donnerstag am Sitz des Baukollegiums vorgestellt. <h3>\r\nWichtiger Jobmotor<\/h3>Von den knapp 2.000 Unternehmen, die hierzulande dem Sektor angehören, sind zwei Drittel Handwerksbetriebe und etwa ein Drittel gehört zum verarbeitenden Gewerbe. „Sie schaffen zusammen Arbeit für etwas mehr als 20.000 Menschen“, erklärt Studienautorin Giulia Baldessari. 17.388 Bauarbeiter und 2.537 Angestellte waren 2025 bei der Bauarbeiterkasse registriert. Zwar bleibt der Sektor eine Männerdomäne – der Frauenanteil lag 2024 bei überschaubaren 6,2 Prozent –, doch die Quote klettert langsam nach oben.<BR \/><BR \/><BR \/>Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt lag 2024 laut ASTAT bei 35.476 Euro und damit rund vier Prozent über dem landesweiten Durchschnitt. Die Lohnsumme ist letzthin stärker gestiegen als die Anzahl der Beschäftigten. „Diese Daten zeigen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind“, sagt Christian Egartner, Präsident des Baukollegiums. <h3>\r\nEin wirtschaftlicher Motor<\/h3>Was die wirtschaftliche Bedeutung anbelangt, schafft die Bauwirtschaft jährlich 1,9 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Das entspricht 6,44 Prozent der gesamten Wertschöpfung des Landes. Doch ihr wirtschaftlicher Einfluss reicht weit über diesen direkten Beitrag hinaus. Die Masterarbeit zeigt, dass der Bausektor einen erheblichen Multiplikatoreffekt entfaltet.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76957066_quote" \/><BR \/><BR \/>„Für jeden Euro, der im Bauwesen investiert wird, werden insgesamt rund 3,3 Euro an Produktion ausgelöst“, erklärt Baldessari. Denn die Bauwirtschaft ist eng mit anderen Branchen verflochten: Sie benötigt Baustoffe, Transportleistungen und technische Dienstleistungen, etwa von Planungsbüros. Hinzu kommen wirtschaftliche Effekte, die durch die Einkommen der Beschäftigten und deren Konsum entstehen. „Berücksichtigt man den Multiplikatoreffekt, steigt die geschätzte Wertschöpfung von 1,9 auf rund 6,27 Milliarden Euro“, erklärt Thomas Hasler, Geschäftsführer vom Baukollegium.