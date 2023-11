So viel verdienen Arbeitnehmer im Privatsektor

Realer Jahresbruttolohn sinkt

Im privaten Sektor weit weniger gearbeitete Tage als im öffentlichen

2021 waren laut Astat-Erhebung insgesamt 199.276 Personen in der Privatwirtschaft beschäftigt, was ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber 2020 bedeutet.41,7 Prozent der abhängig Beschäftigten sind Arbeitnehmerinnen. Das ist der niedrigste Frauenanteil seit 2010. Die Zahlen zeigen außerdem, dass im 5-Jahres-Vergleich 2016-2021, abgesehen von einem starken Anstieg bei der jüngsten Arbeitnehmerschaft, die Altersgruppen ab 40 Jahren die größten Zunahmen an Beschäftigten aufweisen.Stark zugenommen hat die Arbeitnehmerschaft, die außerhalb des Landes ansässig ist. 2021 waren 34.367 Personen in Südtirols Privatwirtschaft tätig, die nicht einen Wohnsitz hier haben – im Vergleich zu 2016 ein Anstieg um fast 40 Prozent.Ein Vergleich der Löhne im Fünfjahreszeitraum 2016- 2021 zeigt, die Löhne gleichen sich der steigenden Inflation zu wenig stark an.Während 2016 Beschäftigte in der Privatwirtschaft durchschnittlich 28.895 Euro verdienten, liegt die Jahresbruttoentlohnung 2021 bei 31.097 Euro. Nominell sind zwar die Löhne um 7,6 Prozent gestiegen. Die Inflation ist hingegen im selben Zeitraum um 8,2 Prozent angewachsen. Die Entlohnung ist damit inflationsbereinigt um 0,6 Prozent geringer.Im Vergleich zu 2020 ist die reale durchschnittlicheJahresbruttoentlohnung 2021 sogar um 0,9 Prozent geringer.Im Gegensatz zum öffentlichen Sektor, wo sich im Allgemeinen stabilere und längerfristige Verträge finden, sind vor allem in einigen Branchen des Privatsektors die Verträge kurzfristig, sodass die tatsächlich im Jahr geleisteten Arbeitstage erheblich von den theoretischen abweichen.2021 beträgt die durchschnittliche Anzahl der bezahlten Tage für Vollzeitbeschäftigte in der Privatwirtschaft 222,6 und ist somit 28,6 Prozent geringer als jene im öffentlichen Sektor.