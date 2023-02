So viele junge Menschen ohne Arbeit und Ausbildung wie noch nie

11.817 junge Menschen ohne Arbeit und Ausbildung

Schulabbrecher-Quote zu hoch

Die kritischsten 1300: Keine Ausbildung und keine Arbeit

Die guten Nachrichten zuerst: 41 Prozent der 15- bis 29-Jährigen in Südtirol waren 2021 erwerbstätig (ohne gleichzeitig eine Ausbildung zu absolvieren), 40,1 Prozent waren in Ausbildung (ohne gleichzeitig zu arbeiten), 5,6 Prozent – die Fleißigsten – waren erwerbstätig und absolvierten gleichzeitig eine Ausbildung.Nun die schlechten: Die übrigen 13,3 Prozent bilden die Gruppe der so genannten NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training). Das sind jungen Menschen, die weder erwerbstätig sind noch eine Ausbildung absolvieren. Die NEET-Quote ist seit Jahren ein besonders relevanter Indikator zur Beobachtung der Arbeitsmarktlage für junge Menschen.Im Zeitraum 2014 bis 2021 schwankt der Anteil der NEETs an der Bevölkerung im Alter von 15 bis 29 Jahren in Südtirol zwischen einem Minimalwert von 9,5 Prozent im Jahr 2016 und einem Maximalwert von 13,3 Prozent im Jahr 2021: 11.817 Personen sind das in Zahlen.Der Anteil der NEETs in Südtirol (13,3 Prozent) liegt in etwa im Durchschnitt der EU-27 (13,1 Prozent) und deutlich unter dem gesamtstaatlichen Wert (23,1 Prozent). In allen angrenzenden Gebieten ist die NEET-Quote allerdings niedriger (das Trentino mit 17,6 Prozent ausgenommen).Das Astat hat auch erhoben, wie viele junge Menschen in Südtirol ihren formalen Bildungsweg nach der Mittelschule beenden: Die Wissenschaft nennt Schulabbrecher ELET (Early Leavers from Education and Training). Gemeint sind Personen in der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren, die höchstens einen Mittelschulabschluss erworben haben und sich entscheiden, keine weiterführende Schule und keine alternative Berufsausbildung zu besuchen oder diese abzubrechen. Bis 2030 sollte der ELET-Anteil laut EU-Vorgaben eigentlich unter 10 Prozent liegen.Im Zeitraum 2014 bis 2021 schwankt der ELET-Anteil in Südtirol zwischen einem Minimalwert von 11 Prozent im Jahr 2018 und einem Maximalwert von 14,2 Prozent im Jahr 2020. „Die Schließungen aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 könnten zu diesem Anstieg beigetragen haben, wie dies auch in anderen Bereichen der Fall war“, schreibt das Astat. Im Jahr 2021 beträgt der Anteil 12,9 Prozent, 5402 Personen sind es insgesamt.Mehr Männer (15,9 Prozent) als Frauen (9,8 Prozent) brechen die Ausbildung ab. Der Anteil der im Ausland Geborenen ist mehr als dreimal so hoch (33,1 Prozent) gegenüber 10,7 Prozent der in Italien Geborenen.Von den 5402 ELETs in Südtirol ist weit mehr als die Hälfte (61,8 Prozent) erwerbstätig. 38,2 Prozent sind arbeitslos oder Nichterwerbspersonen. „Die beiden letztgenannten Personengruppen gehören auch der Kategorie der NEETs an. Dabei sollte der Gruppe der Nichterwerbspersonen ELETs (ca. 1300 Personen) vermutlich am meisten Beachtung geschenkt werden“, schreibt das Astat.Der Arbeitsmarkt in Südtirol nehme auch Menschen auf, die nur über einen Mittelschulabschluss verfügen. Das sei eine lokale Besonderheit.