Insgesamt gingen in diesem Zeitraum rund 261.300 Personen in Südtirol einer Arbeit nach. Auch die Arbeitslosigkeit blieb unverändert niedrig: Die Arbeitslosenquote verharrte bei 1,6 Prozent. Damit waren 4.157 Menschen auf Jobsuche.<BR \/><BR \/>Die aktuellen Zahlen unterstreichen die anhaltend positive Entwicklung am Südtiroler Arbeitsmarkt.<h3>\r\nDeutlich besser als der italienische Durchschnitt<\/h3>Im gesamtstaatlichen Vergleich schneidet Südtirols Arbeitsmarkt überdurchschnittlich gut ab. Während die Beschäftigungsrate hierzulande im zweiten Quartal 2025 bei rund 74 Prozent lag, erreichte Italien insgesamt lediglich 62,6 Prozent. <BR \/><BR \/>Auch die Arbeitslosigkeit ist in Südtirol mit 1,6 Prozent außergewöhnlich niedrig – im nationalen Schnitt liegt sie bei 6,3 Prozent. <BR \/><BR \/>Damit bewegt sich Südtirol fast auf Augenhöhe mit dem EU-Durchschnitt, wo die Erwerbstätigenquote 76,2 Prozent beträgt und die Arbeitslosenquote zuletzt bei rund 6 bis 7 Prozent lag.