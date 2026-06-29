Die Sommer-Vorteilswochen im Südtiroler Handel dauern heuer vier Wochen und enden am Donnerstag, 13. August 2026. In den Tourismusgemeinden (siehe Faktbox) beginnt die Rabattaktion erst am 21. August und läuft bis Freitag, 18. September.<BR \/><BR \/>Für Kunden bieten die Vorteilswochen die Gelegenheit, Lieblingsstücke der Saison zu attraktiven Preisen zu entdecken. Für die Handelsbetriebe wiederum schaffen die Angebotswochen Platz für die neuen Herbstkollektionen.<BR \/><BR \/>„Der stationäre Handel bietet mehr als Preisnachlässe: Er bietet Beratung, Service, Verlässlichkeit und ein Einkaufserlebnis, das online nicht ersetzbar ist. Gerade bei Mode, Schuhen und Accessoires zählt der persönliche Kontakt – und genau das macht unsere Betriebe vor Ort stark“, unterstreicht Markus Rabanser, Präsident der Fachgruppe Mode im hds.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75395423_listbox" \/>