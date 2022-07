Sommerchaos für Reisende in Europa – Streiks auch im August

Auch im letzten Juli-Wochenende gibt es auf vielen Flughäfen in Europa Ausfälle und Verschiebungen von Flügen. Das Chaos wird, so wie es derzeit aussieht, auch im August weitergehen.Vor allem für Flüge nach Spanien könnte es zu vielen Ausfällen kommen: Die Gewerkschaft Uso, die das Kabinenpersonal der Billigfluggesellschaft Ryanair vertritt, hat Streiks für 4 Tage pro Woche (Montag bis Donnerstag) angekündigt, die am 8. August beginnen und am 7. Januar enden.Während das spanische Kabinenpersonal der Fluggesellschaft EasyJet eine Tarifvereinbarung mit dem Unternehmen erzielt und damit einen für dieses Wochenende geplanten Streik abgewendet hat, streiken nun die Piloten der britischen Fluggesellschaft auf der iberischen Halbinsel und drohen im kommenden Monat mit 9 Tagen Arbeitsniederlegung.Die Situation ist auch in Deutschland kompliziert, wo ein Streik des Bodenpersonals der Lufthansa erst am Freitag zu Ende gegangen ist, was dazu geführt hat, dass in der zweiten Hälfte dieser Woche mehr als 1000 Flüge gestrichen wurden. Die Situation könnte sich für die Piloten der deutschen Fluggesellschaft bald verschärfen: Am Sonntag endet die von der Vereinigung Cockpit organisierte Abstimmung, in der eine Gehaltserhöhung gefordert wird. Neue Streiks sind in Kürze nicht auszuschließen.Auch in Großbritannien erwägt die Pilotengewerkschaft Balpa ein Referendum, was in den kommenden Wochen zu Streiks und Flugausfällen bei British Airways führen könnte.