Sommerschlussverkauf in Südtirol startet später als geplant

Der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol und die Handelskammer Bozen folgen diesem Vorschlag und setzen den Beginn des Sommerschlussverkaufes in Südtirol mit 1. August fest und nicht wie ursprünglich am 17. Juli. Die Dauer von 4 Wochen bleibt.In den 15 Tourismusgemeinden bzw. Tourismusorten Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide hingegen beginnt der Sommerschlussverkauf wie geplant am Samstag, 15. August.

