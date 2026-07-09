In den meisten Gemeinden der Bezirke Bozen, Meran und Burggrafenamt, Eisacktal, Pustertal und Vinschgau beginnt der Abverkauf für Waren der Sommersaison somit heuer am 16. Juli und endet am 13. August.<BR \/><BR \/>Die Tourismusgemeinden Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen, St. Valentin auf der Haide hingegen starten den Schlussverkauf erst am 21. August und beenden ihn am 18. September.<BR \/><BR \/>Die Termine für Saisonschlussverkäufe und Verkäufe von Stoff- und Lagerresten für den Sommer 2026 in den fünf Bezirken, bzw. 116 Gemeinden Südtirols, im Überblick:<BR \/><b><BR \/>Bezirk Bozen, Überetsch und Unterland:<\/b><BR \/>a) Bozen, Andrian, Terlan, Nals, Mölten, Leifers, Pfatten, Branzoll, Auer, Neumarkt, Montan, Tramin, Margreid, Kurtatsch, Kurtinig, Salurn, Aldein, Truden, Altrei, Jenesien, Völs, Sarntal, Eppan, Kaltern, Karneid, Deutschnofen, Welschnofen vom 16. Juli bis 13. August<BR \/>b) Tiers, Kastelruth, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Ritten vom 21. August bis 18. September<BR \/><BR \/><b>Bezirk Meran und Burggrafenamt:<\/b><BR \/>Meran, Moos in Passeier, St. Leonhard in Pas-seier, St. Martin in Passeier, Riffian, Tirol, Schenna, Algund, Kuens, Partschins, Hafling, Marling, Vöran, Plaus, Tscherms, Lana, Burgstall, Gargazon, St. Pankraz in Ulten, Ulten, Proveis, Laurein, Tisens, Unsere Liebe Frau im Walde\/St. Felix, Naturns vom 16. Juli bis 13. August<BR \/><BR \/><b>Bezirk Eisacktal und Wipptal:<\/b><BR \/>Brixen, Mühlbach, Franzensfeste, Vahrn, Rodeneck, Natz-Schabs, Lüsen, Feldthurns, Klausen, Villnöß, Barbian, Lajen, Waidbruck, Sterzing, Brenner, Ratschings, Freienfeld, Pfitsch, Villanders, Vintl vom 16. Juli bis 13. August<BR \/><b><BR \/>Bezirk Pustertal:<\/b><BR \/>a)<\/TD><TD>Bruneck, Percha, Olang, Rasen-Antholz, Welsberg-Taisten, Gsies, Prags, Niederdorf, Toblach, Innichen, St. Lorenzen, Pfalzen, Kiens, Terenten, Gais, Mühlwald, Ahrntal, Prettau, Sand in Taufers, Sexten vom 16. Juli bis 13. August<BR \/>b) Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei und Corvara vom 21. August bis 18. Septmeber<BR \/><BR \/><b>Bezirk Vinschgau:<\/b><BR \/>a) Graun im Vinschgau (außer Reschen und St. Valentin auf der Haide), Glurns, Schluderns, Mals, Laas, Kastelbell-Tschars, Schlanders, Latsch, Martell, Taufers im Münstertal, Prad am Stilfserjoch, Schnals (außer Kurzras) vom 16. Juli bis 13. August<BR \/>b) Stilfs, Kurzras, Reschen, St. Valentin auf der Haide vom 21. August bis 18. September