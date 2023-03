Sommerzeit: Italien spart 220 Millionen Euro an Stromkosten

Sommerzeit während des ganzen Jahres?

In den 7 Monaten, in denen die Sommerzeit gilt, wird Italien dank eines geringeren Stromverbrauchs von etwa 410 Millionen Kilowattstunden etwa 220 Millionen Euro einsparen. Das bringt gleichzeitig einen erheblichen Nutzen für die Umwelt mit sich, der sich in der Verringerung von etwa 200 Tausend Tonnen Kohlendioxidemissionen in die Atmosphäre ausdrückt.Terna, das Unternehmen, das das nationale Übertragungsnetz verwaltet, rechnet vor, dass Italien von 2004 bis 2022 etwa 2 Milliarden Euro und 10,9 Milliarden Kilowattstunden Strom eingespart hat.Die Italienische Gesellschaft für Umweltmedizin hat zusammen mit „Consumerismo Non Profit“ eine Online-Petition für die Beibehaltung der Sommerzeit während des ganzen Jahres gestartet, die bereits über 280.000 Unterschriften gesammelt hat.