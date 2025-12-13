Reuters hatte am Dienstag berichtet, dass SpaceX bei einem Börsengang 2026 mehr als 25 Milliarden Dollar einnehmen will, was die Bewertung des von Elon Musk geführten Raketenherstellers auf mehr als eine Billion Dollar steigern könnte. Musk hatte zudem Anfang der Woche auf seiner Social-Media-Plattform X einen möglichen Börsengang angedeutet.<BR \/><BR \/>Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor. Dem Datenanbieter Crunchbase zufolge ist das kalifornische Unternehmen nach dem ChatGPT-Hersteller OpenAI das zweitwertvollste private Startup der Welt.