Sparkasse: Das ist der neue Mann fürs Digitale

„Enorme Effizienzpotenziale“

Dalla Benetta hat von 1999 bis 2007 für die Deutsche Bank in Frankfurt und Mailand gearbeitet, wechselte dann nach Südtirol zur Volksbank, bei der er 10 Jahre lang Direktor des Bereichs „Organisation, IT & Prozesse“ war. Es folgten weitere berufliche Stationen unter anderem bei der Banca Ifis in Mailand. Nun also kehrt Dalla Benetta für eine neue Führungsaufgabe nach Südtirol zurück.Der neue Arbeitgeber in Bozen zu den Hintergründen: „Der Ausbau unserer Tätigkeiten im Bereich Digital & Innovation ist für die Zukunft von besonderer strategischer Bedeutung für die Sparkasse“, so Generaldirektor Nicola Calabró. „Die neuen Technologien spielen eine entscheidende Rolle in der Beratung und bieten enorme Effizienzpotenziale für die Zukunft. Ständige Innovation im eigenen Unternehmen, auch und vor allem im Rahmen der digitalen Transformation, ist für uns ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, um die Kundenbeziehungen zu verbessern und den Kunden einen einfachen und unmittelbaren Zugang zu Dienstleistungen und die Durchführung von Bankgeschäften, auch in völliger Autonomie, zu garantieren.“Dalla Benetta verfüge über eine umfassende Berufserfahrung in den Bereichen Digitalisierung, eine auf Unternehmensbedürfnisse zugeschnittene Nutzung von Technologien und im Bereich Innovationsmanagement sowie Umsetzung von Innovationsprozessen.