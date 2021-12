Sparkasse könnte fünftgrößte Bank im Nordosten Italiens werden

Die Südtiroler Sparkasse setzt zum großen Sprung an: Sie plant die CiviBank mit Sitz in der Provinz Udine (Friaul Julisch-Venetien) zu übernehmen. Was erhofft sich die Bank von dieser Operation und wie viel Geld will sie dafür in die Hand nehmen? + Von Sabine Gamper