Sparkasse mit Rekordgewinn – „Wichtigste Bank der Region“

Die Führungsspitze der Sparkasse ist zufrieden: So einen hohen Reingewinn auf Halbjahresbasis konnte die Bank noch nie erwirtschaften.„Das erste Halbjahr 2022 stellt für unsere Sparkasse in mehrerlei Hinsicht einen bedeutenden Moment dar“, sagt Sparkassen-Präsident Gerhard Brandstätter. „Die wichtigsten Kennzahlen konnten verbessert werden und besonders beim Halbjahresergebnis wurde eine neue Rekordhöhe erreicht.“Darüber hinaus sei das erste Halbjahr von der außerordentlichen Operation der Übernahme der CiviBank geprägt gewesen. „Von dieser Basis ausgehend, wollen wir uns in Zukunft, durch Wachstum auf Gruppenebene, mit gesteigerter Effizienz und Entwicklungspotenzial auf dem Markt im Nordosten weiter konsolidieren“, so Brandstätter. „Dort nehmen wir nun eine hervorragende Position nach den 4 größten gesamtstaatlichen Bankengruppen ein“, sagt der Sparkassen-Präsident. „In Südtirol und im Trentino hingegen festigen wir unsere Rolle als wichtigste Bank der Region.“