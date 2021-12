Sparkasse will CiviBank übernehmen

Die Südtiroler Sparkasse hat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen, die Genehmigung für die Übernahme einer Kontrollbeteiligung an der Banca di Cividale AG – der CiviBank - zu beantragen. Eine 10-prozentige Beteiligung hatte sie schon seit Juni dieses Jahres.