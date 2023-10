Sparkasse zahlt außerordentliche Dividende

Und zwar in Höhe von 5 Millionen Euro bzw. 8,3 Cent je Aktie, die aus Gewinnrücklagen stammen, wie die Bank mitteilt. Im April dieses Jahres wurde bereits eine ordentliche Dividende von 21 Millionen Euro ausbezahlt.Einschließlich der im April ausgeschütteten Dividende beträgt die Gesamthöhe der heuer ausbezahlten Dividende 43,3 Cent pro Aktie oder 26 Millionen Euro. Dies ist laut Angaben der Bank die höchste jährliche Ausschüttung in der Geschichte der Bank.Im ersten Halbjahr 2023 erzielte die Sparkasse einen Reingewinn in Höhe von 50,4 Millionen Euro auf Gruppenebene und 36,0 Millionen auf Bankebene. Die gute Geschäftsentwicklung der letzten Monate lasse einen weiteren Zuwachs des Ergebnisses zu Jahresende erwarten, heißt es aus der Bank.