Seit Eni Anfang der Woche als erste große Mineralölgesellschaft die Preise deckelte, ist Bewegung in den Tankstellenmarkt gekommen. Bei Enilive kostet Benzin höchstens 1,99 Euro je Liter, Diesel höchstens 2,19 Euro. IP und Q8 zogen nach, inzwischen hat auch Tamoil Maßnahmen zur Begrenzung der Preise angekündigt. Andere Gesellschaften halten bislang dagegen.<h3>\r\n„Es geht da um grundsätzliche Fragen“<\/h3>Das bekommen jene Tankstellen zu spüren, die nicht mitziehen. Etwa Unternehmer Haimo Staffler, Betreiber der Shell-Tankstelle in Bozen Süd. „Der Effekt ist natürlich sehr stark“, sagt er. Da täglich Treibstoff eingekauft werde, sehe er die Veränderung unmittelbar an den Bestellmengen. „Im Moment ist das viel weniger als sonst.“ Für eine belastbare Bilanz sei es aber noch zu früh.<BR \/><BR \/>Staffler interessiert dabei nicht nur, wie viele Liter er derzeit weniger verkauft. „Ein Bürger muss sich doch fragen: Wie ist es plötzlich möglich, dass man von einem Tag auf den anderen den Preis so stark drückt? Sind das plötzlich alles Wohltäter? Wohl kaum.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76587545_quote" \/><BR \/><BR \/>Wenn große Gesellschaften ihre Preise für einige Wochen deutlich senken könnten und weiterhin hohe Gewinne erzielten, zeige das vor allem, welche Spielräume im Geschäft vorhanden seien. „Man verkauft das jetzt als große Entlastung. Mich interessiert aber auch, was das über die Preisgestaltung davor aussagt.“<BR \/><BR \/>Er zweifelt daran, dass beim Treibstoff von einem freien Markt im klassischen Sinn gesprochen werden könne. „Man tut so, als würden sich viele Anbieter gegenseitig unterbieten. Aber diesen freien Markt gibt es so nicht.“ Seit der Liberalisierung 1993\/94 gilt freie Preisbildung, obwohl wenige große Konzerne den Markt dominieren. Staffler spricht deshalb zugespitzt von einem „Monopolmarkt“ und fordert Konsequenzen: „Wir sollten das, was jetzt passiert, als Signal verstehen und den Markt wieder stärker regulieren.“<BR \/><BR \/>Dann seien aus seiner Sicht auch dauerhaft deutlich niedrigere Preise denkbar. „Man könnte 1,40 Euro je Liter vorsehen.“ Treibstoff sei schließlich kein beliebiges Konsumgut. „Öl und andere Rohstoffe sind notwendig, damit Menschen ihren Alltag bewältigen können und damit die Wirtschaft funktioniert. Das ist kein x-beliebiges Gut.“<h3>\r\n„Man gewöhnt sich an vieles“<\/h3>Wie schnell Autofahrer auf Preisunterschiede reagieren, erlebte auch Florian Pfitscher. Er ist Pächter der SMP-Tankstelle in Burgstall und Vorstandsmitglied der Tankstellenpächter im Wirtschaftsverband hds. „Am ersten Tag war der Rückgang schon deutlich zu merken“, sagt Pfitscher. Inzwischen habe sich die Lage aber eingependelt. „Wir verkaufen derzeit ungefähr 1.000 Liter weniger am Tag.“ Statt zuvor bis zu 6.000 Litern seien es nun eher bis zu 5.000.<BR \/><BR \/>Für seinen Betrieb sei das Minus verkraftbar. „Unser Haupteinkommen erzielen wir ohnehin mit anderen Dienstleistungen, vor allem mit der Waschanlage und dem Reifendienst.“ Anders könne es dort aussehen, wo mehrere Tankstellen auf engem Raum um dieselben Kunden konkurrieren oder der Treibstoffverkauf stärker ins Gewicht falle. <BR \/><BR \/>Pfitscher ist seit 35 Jahren Tankstellenpächter, zunächst bei OMV, heute bei SMP. Die Reaktionen auf hohe Spritpreise kommen ihm bekannt vor. „Zuerst regt man sich über die hohen Preise auf. Dann geht der Preis ein bisschen zurück, obwohl er noch deutlich über dem Ausgangsniveau liegt, und für viele ist die Welt wieder in Ordnung.“<BR \/><BR \/>Auch bei den tatsächlichen Mehrkosten werde manches größer wahrgenommen, als es am Ende sei. „Man muss im Detail nachrechnen, was ein Preisunterschied bei einer Tankfüllung wirklich ausmacht.“ Diskussionen um Treibstoffpreise habe es jedenfalls schon immer gegeben. „Die Weltuntergangsstimmung gab es in den 1990er-Jahren, als der Sprit von 900 auf 1.000 Lire gestiegen ist. Und die gab es auch diesmal wieder. Man gewöhnt sich eben an vieles.“ Auch an die Diskussionen mit Autofahrern, wenn die Preise steigen. „Über die Jahre ist mein Fell immer dicker geworden.“