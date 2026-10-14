Zwischen Juli und September kostete ein Liter Diesel durchschnittlich 2,18 Euro, Benzin 2,05 Euro. Gegenüber dem zweiten Quartal entspricht das einem Plus von rund sechs Prozent bzw. 8,3 Prozent, wie das Astat errechnet hat. Besonders deutlich fiel der Preisanstieg im September aus.<BR \/><BR \/>Wie stark die Kosten innerhalb eines Jahres gestiegen sind, zeigt der Vergleich mit dem Sommerquartal 2025. Diesel verteuerte sich im Jahresabstand um rund 27 Prozent, Benzin um etwa 16 Prozent. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern zahlen Autofahrer heute rund 23,50 Euro mehr für Diesel und 14 Euro mehr für Benzin als noch vor einem Jahr.<BR \/><BR \/>Auch Methan wurde gegenüber dem Vorquartal teurer. Beim Flüssiggas LPG zeichnete sich hingegen zuletzt eine leichte Entspannung ab.<h3>\r\nSprit-Preisdeckel soll Kraftstoffpreise drücken<\/h3>Für etwas Entlastung könnten in den letzten Monaten des Jahres die Preisobergrenzen einzelner Mineralölkonzerne sorgen. ENI, IP und Q8 bieten Benzin zu maximal 1,99 Euro pro Liter an, für Diesel liegt die Obergrenze bei 2,19 Euro. Ob diese Deckelung den Preisdruck an den Zapfsäulen spürbar mildert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.