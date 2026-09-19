Je nach Tankstelle gibt es allerdings deutliche Unterschiede. Im Self-Service werden derzeit vereinzelt rund 2,30 Euro je Liter Benzin und rund 2,40 Euro für Diesel verlangt.<BR \/><BR \/>Südtirol weist bei beiden Kraftstoffen weiterhin den höchsten Durchschnittspreis aller Regionen und autonomen Provinzen Italiens auf.<h3>\r\nAm günstigsten tankt man in den Marken<\/h3>Zum Vergleich: Italienweit kostete Benzin im Self-Service gestern durchschnittlich 2,149 Euro je Liter, Diesel 2,294 Euro. Am günstigsten tankt man derzeit in den Marken: Dort liegen die Durchschnittspreise bei 2,130 Euro für Benzin und 2,266 Euro für Diesel.<BR \/><BR \/>Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Dieselpreis gestern durch die neuerliche Verringerung der staatlichen Steuerentlastung. Seit 18. September beträgt die Akzise auf Diesel 572,90 Euro je 1000 Liter. Damit ist der Abschlag einschließlich Mehrwertsteuer auf rund 12,2 Cent je Liter geschrumpft. Bis Donnerstag waren es noch rund 17 Cent.<BR \/><BR \/>Ab 26. September wird die Entlastung nochmals reduziert: Dann beträgt sie nur noch rund 6,1 Cent je Liter.