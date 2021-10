Sri Lanka lässt Pläne für Bio-Anbau fallen

Sri Lanka hat eine 96.000 Tonnen schwere Lieferung mit organischem Dünger aus China gestoppt und ihre Pläne für Bio-Anbau fallengelassen. Wie die Regierung in Colombo am Sonntag mitteilte, wurden bei einer Untersuchung des auf einem chinesischen Schiff eingeführten Mittels „bestimmte Arten schädlicher Bakterien“ gefunden. Die Hafenbehörde erklärte, das Landwirtschaftsministerium habe die Anweisung erteilt, das Entladen des Düngers in keinem Hafen des Landes zuzulassen.