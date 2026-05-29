Ortsobmann Christoph Castlunger verwies in seinem Bericht unter anderem auf die Eröffnung der Sportzone St. Lorenzen, verschiedene Ausschuss-, Bezirks- und Verbandssitzungen sowie das hervorragende Ergebnis bei den Gemeindewahlen mit gleich vier gewählten Vertreterinnen und Vertretern aus dem Handwerk. Gleichzeitig bedankte er sich bei Bürgermeister Martin Außerdorfer für die Unterstützung der Anliegen der Handwerker.<BR \/><BR \/>Besonders großen Stellenwert hatte bei der Versammlung auch der Blick auf das Vereinsleben und den Zusammenhalt innerhalb der Ortsgruppe. Emotional wurde es hingegen beim Dank an Stefanie Peskoller, die nach mehreren Jahren engagierter Mitarbeit aus dem Ortsausschuss ausgeschieden ist. Castlunger würdigte ihren Einsatz und ihre wertvolle Unterstützung für die Ortsgruppe.<BR \/><BR \/>Auch Bezirksobmann Davide Complojer zog eine positive Bilanz. Er blickte auf die erfolgreiche KidsAcademy zurück, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit auch heuer wieder restlos ausgebucht sei. Ebenso hob er die starken Leistungen der Jugendlichen aus dem Bezirk bei den Landesmeisterschaften der Berufe hervor. Weitere Schwerpunkte waren die letzte Bezirksversammlung im Schloss Bruneck, der Austausch mit der neuen Führung des Berufsbildungszentrums Bruneck sowie das Erfolgsprojekt „Abenteuer Handwerk“, das über 2000 Kinder und deren Familien begeisterte und 2027 erneut stattfinden wird. Besonders erfreulich sei zudem die Gründung der Junghandwerkergruppe des Bezirks im vergangenen Jahr gewesen. Abschließend unterstrich Complojer die aktuell gute wirtschaftliche Lage des Handwerks.<BR \/><BR \/>Den fachlichen Impuls des Abends lieferte Referent Peter Nicolussi-Leck mit seinem Vortrag „Ich muss? Ich will! ESG, von der Regulierung zur Eigeninitiative“. Dabei sprach er über nachhaltiges Wirtschaften, verantwortungsvollen Konsum sowie die Bedeutung von Partnerschaften und Netzwerken. Sein Appell: Unternehmen sollten freiwillig in Nachhaltigkeit investieren – auch dort, wo es noch keine gesetzliche Verpflichtung gibt.<BR \/><BR \/>Bürgermeister Martin Außerdorfer betonte in seinen Grußworten den guten Zusammenhalt zwischen Gemeindepolitik und Handwerk. Besonders hob er den Fleiß und die Zukunftsfähigkeit des Südtiroler Handwerks hervor.