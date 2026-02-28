Die Mindestzinssätze sollen bei 2,5 Prozent in den ersten zwei Jahren, 2,8 Prozent im zweiten Biennium und 3,5 Prozent in den letzten beiden Jahren liegen, wie das Finanzministerium gestern bekanntgab. Wer während der Emission kauft und bis zur Fälligkeit investiert bleibt, erhält zusätzlich eine Treueprämie von 0,8 Prozent des Nominalkapitals.<h3>\r\nRund drei Prozent pro Jahr<\/h3>Aus dieser Staffel ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Bruttorendite von rund 2,95 Prozent. Unter Einrechnung der Treueprämie liegt die rechnerische Gesamtrendite über sechs Jahre bei etwa 3,08 Prozent pro Jahr. Damit bietet der Titel einen leichten Aufschlag gegenüber einem herkömmlichen BTP mit gleicher Laufzeit, der aktuell bei rund 2,77 Prozent rentiert.<BR \/><BR \/>Im Vergleich zu früheren BTP-Valore-Emissionen bewegt sich die neue Ausgabe im moderaten Bereich. 2023 lagen die Kupons noch spürbar höher, weil auch das allgemeine Zinsniveau höher war. Seither sind die Marktrenditen zurückgekommen, entsprechend fällt auch das Niveau dieser Serie etwas niedriger aus.<h3>\r\nSteueranreiz gilt weiterhin<\/h3>Steuerlich bleibt es bei den bekannten Vorteilen: 12,5 Prozent auf Zinsen und Prämie, keine Erbschaftssteuer, keine Ordergebühren während der Emission, Mindestanlage 1.000 Euro.<h3>\r\nFazit für Sparer<\/h3>Wichtig: Man sollte den Titel als das sehen, was er ist. Der BTP Valore 2032 ist kein Renditewunder und kein strategischer Kernbaustein im Vermögensaufbau. Mit einer Bruttorendite knapp über drei Prozent bietet er in erster Linie einen relativ sicheren Schutz vor Geldentwertung – vorausgesetzt, die Inflation bleibt im Rahmen – und vielleicht ein kleines Plus darüber hinaus.