Staffler: „Es wird um über 100 Millionen Liter weniger getankt“

Haim Staffler

„Sie erreichen sogar Neapel, ohne zu tanken“

„Neben den Touristen, die auf ihrem Weg in den Norden nicht mehr in Südtirol tanken, entgehen uns mit diesen hohen Treibstoffpreisen auch die Einnahmen der Lkw“, so Staffler. „Und da reden wir von über 100 Millionen Litern.“Die Tanks der Lkw werden immer größer und könnten bis zu 1600 Liter fassen. Obwohl der Lkw-Verkehr auf der Brennerachse angestiegen sei, würden die Einnahmen an den Tankstellen sinken.„Keiner hält mehr an, um hier in Südtirol zu tanken“, sagt Staffler: „Sie tanken in Österreich, wo die Regierung die Akzisen auf Treibstoff niedrig hält und erreichen sogar Neapel, ohne zu tanken.“Die italienische Regierung sollte alle Verbrauchersteuern abschaffen und eine All-inclusive-Steuer einführen, fordert Staffler.