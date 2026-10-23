Höhepunkt der Jahresversammlung bei Gasser Iveco in Bozen war die Ehrung von Maurer Matthias Widmann und WorldSkills-Experte Ernst Seeber. Widmann wurde bei den WorldSkills Shanghai 2026 mit einem Medallion for Excellence ausgezeichnet. Seeber erhielt Anerkennung für seinen Einsatz als Experte. <BR \/><BR \/>„Matthias Widmann und Ernst Seeber stehen für Können, Erfahrung und Leidenschaft im Handwerk. Darauf sind wir stolz“, betonte Obmann Martin Gebhard.<h3>Unternehmertum trifft Ortsentwicklung<\/h3>Michael Seeber, ehemaliger Präsident der Leitner AG, sprach in seinem Impulsreferat „Aufbau, Erfolg und Loslassen“ über unternehmerische Visionen, Verantwortung und die Herausforderung, zum richtigen Zeitpunkt loszulassen.<BR \/><BR \/>Dominik Oberstaller, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, unterstrich die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Bauwirtschaft für die langfristige Ortsentwicklung. lvh-Vizepräsidentin Angelika Wiedmer stellte die Schwerpunkte der Verbandsarbeit für 2026 vor.<BR \/><BR \/>Zu den Ehrengästen zählten neben lvh-Vizepräsident Hannes Mussak auch die Direktorin der Geometerschule Bozen, Ingrid Keim, und Verena Unterberger von der Archacademy. Gastgeber Alexander Gasser gewährte bei einer Betriebsbesichtigung Einblicke in sein Unternehmen. Beim anschließenden Buffet bot sich Gelegenheit zum persönlichen Austausch.