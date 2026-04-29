<BR \/><i>In der Rubrik „Start-up-Stage“ stellen Gründer ihre innovativen Ideen vor<\/i>.<BR \/><b><BR \/>1. Was ist unser innovatives Produkt und welches Kundenproblem löst es?<\/b><BR \/>Das Produkt nennt sich Elivo – ein digitales Steuerungssystem für Unterkunftsbetriebe, welches Marketing, operativen Betrieb und Unternehmenssteuerung intelligent miteinander verbindet. „Viele Betriebe stehen heute vor derselben Herausforderung: Sie verfügen über eine Vielzahl an Zahlen, Auswertungen und themenspezifischen Empfehlungen, doch oft fehlt die Vernetzung“, erklärt Florian Hitthaler, Verantwortlicher für Produktmanagement im Start-up. Dadurch blieben Zusammenhänge oft unsichtbar. Elivo will genau hier ansetzen und verschiedene Datenquellen verbinden. „Der Mehrwert liegt nicht in der reinen Verbindung oder Darstellung von Daten, sondern in der intelligenten Interpretation. Das System erkennt Muster, macht Zusammenhänge sichtbar und zeigt konkret auf, wo Handlungsbedarf besteht und welche nächsten Schritte sinnvoll sind“, so die Entwickler. <BR \/><BR \/><b>2. Wie sind wir auf diese Geschäftsidee gekommen?<\/b><BR \/>Die Idee entstand aus einer Zusammenarbeit von drei Partnern: SiMedia für digitales Marketing, die 95vGmbH für die operative Hotelberatung und SP Consulting für wirtschaftliche Belange. „In der täglichen Praxis wurde immer wieder deutlich, wie herausfordernd es für viele Beherbergungsbetriebe ist, die Zusammenhänge zwischen Marketing, Auslastung und wirtschaftlichem Erfolg zu erkennen und daraus die richtigen Entscheidungen abzuleiten. Daraus ist zunächst ein klares Konzept entstanden, das sich über die Zeit zu einem umfassenden System weiterentwickelt hat“, erklärt Hitthaler. <BR \/><BR \/><b>3. Was waren unsere größten Herausforderungen und was haben wir daraus gelernt?<\/b><BR \/>Eine zentrale Herausforderung war die Aufbereitung der Daten. „Unterschiedliche Datenformate mussten vereinheitlicht und in eine gemeinsame Struktur überführt werden, um verlässliche Auswertungen zu ermöglichen. Gleichzeitig bestand die Herausforderung darin, diese Komplexität so zu reduzieren, dass das System im Alltag einfach nutzbar bleibt“, erklärt Hitthaler. Elivo richte sich bewusst an Unternehmer – nicht an Datenanalysten.<BR \/><BR \/><b>4. Was ist der derzeitige Status quo?<\/b><BR \/>Aktuell befindet sich das Start-up in der Phase mit ersten Anwenderbetrieben. „Gemeinsam mit ausgewählten Partnern testen wir Elivo unter realen Bedingungen und entwickeln das System laufend weiter.“ Der Markteintritt ist noch für dieses Jahr geplant.<BR \/><BR \/><b>5. Wo sehen wir uns in drei Jahren?<\/b><BR \/>„In drei Jahren sehen wir Elivo als festen Bestandteil der digitalen Infrastruktur in der Beherbergungsbranche. Unser Ziel ist es, nicht nur ein Werkzeug zu sein, sondern eine echte Unterstützung – insbesondere für die Familien hinter den Betrieben, die täglich Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen.“