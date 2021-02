Start-ups: „Südtirol ist ein wunderbares Trampolin“

Mitten in der Coronakrise ist viel die Rede vom Scheitern und Wiederaufstehen: Den Traum vom eigenen Business träumen viele. Doch was braucht ein Start-up, um wirklich erfolgreich zu sein? Wir haben Professor Christian Lechner gefragt. Er wechselt am heutigen Montag an die berühmte Universität LUISS in Rom und weiß, worauf es in der Szene ankommt.Von Katrin Niedermair