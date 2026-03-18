<BR \/>2,14 Euro kostete am Mittwoch im Schnitt der Liter Diesel und 1,90 Euro der Liter Benzin an Südtirols Tankstellen. Das geht aus den Daten des Ministeriums für Unternehmen hervor. Der Iran blockiert weiterhin die für den Öltransport wichtige Straße von Hormus, was die Rohstoff- und damit auch die Spritpreise die dritte Woche in Folge nach oben klettern lässt.<BR \/><BR \/>Gerade Dieselfahrer trifft es hart: Dort summiert sich die Mehrbelastung seit Jahresbeginn auf 45 Cent pro Liter. Verantwortlich dafür ist ein Doppeleffekt aus der internationalen Krise und der staatlichen Steuerpolitik – konkret die Anhebung der Akzisen um knapp fünf Cent seit 1. Jänner.<h3>\r\n58 Prozent des Preises sind Steuern<\/h3>Dass der Staat kräftig mitverdient, sorgt zunehmend für Unmut. Mehrwertsteuer und Akzisen machen zusammen rund 58 Prozent des Endpreises aus. Angesichts dieser massiven Steuerlast fordern Wirtschaftsvertreter und Verbraucherschützer seit Wochen lautstark Steuerentlastungen auf Treibstoffe.<h3>\r\nTankbonus statt Steuersenkung<\/h3>Zwar hat die Regierung Meloni Maßnahmen angekündigt, lässt jedoch bislang offen, wie diese konkret aussehen sollen. Anfangs stand eine Senkung der Akzisen im Raum, mittlerweile scheint diese Option jedoch endgültig vom Tisch zu sein. <BR \/><BR \/>Industrieminister Adolfo Urso stellte stattdessen gezieltere Eingriffe in Aussicht. Hintergrund dieser Zurückhaltung ist nicht zuletzt der Druck aus Brüssel: Angesichts der hohen Staatsverschuldung steht Rom unter genauer Beobachtung der EU-Kommission und verfügt nur über begrenzten Spielraum für umfassende Steuersenkungen.<BR \/><BR \/>Stattdessen werden derzeit zwei Alternativen diskutiert: Zum einen ein einmaliger Tankbonus von 100 Euro für einkommensschwache Familien. Anspruch hätten Haushalte mit einem ISEE-Wert unter 15.000 Euro – eine vergleichsweise niedrige Schwelle, sodass wohl nur wenige Familien in Südtirol tatsächlich profitieren würden.<BR \/><BR \/>Zum anderen sind für Unternehmen Steuergutschriften im Gespräch, um insbesondere den Transportsektor zu entlasten.<h3>\r\nKritik von allen Seiten<\/h3>Sowohl die Opposition als auch die Verbraucherschutzverbände reagieren enttäuscht. Sie werfen der Regierung vor, mit „Alibi-Maßnahmen“ an der Realität der Mittelschicht vorbeizusteuern, und fordern weiterhin eine direkte Senkung der Akzisen für alle Bürger. Mit einer Entscheidung der Regierung rechnet man erst nächste Woche.